Часть денег, которые вернули родные Жанны Фриске, отдали 3-летнему малышу с раком мозга

Малыш Добромир Воробьев заболел в год своего трехлетия.

- Сына начали мучать головные боли, - рассказывает мама мальчика Ирина Гончарова. - В поликлинике Добромиру неоднократно назначали успокоительные препараты, но лучше от них не становилось.

Однажды мальчик просто упал и потерял сознание — родители поняли, что с их ребенком происходит что-то очень плохое. Добромира снова повели в больницу, гда он прошел полное обслкедование. Но найти причину ухудшающегося состояния ребенка медики смогли не сразу.

- Сыну становилось все хуже. От участившихся головных боле не помогали никакие лекарства. Он плакал и кричал по ночам. Вообще спать перестал - продолжает Ирина.

Причину кошмара, который творился с их сыном, врачи выяснили, когда провели КТ головного мозга. Оказалось, у Добромира в голове огромная раковая опухоль!

- Сына отправили на операцию в московскую клинику. Хирурги работали несколько часов, им удалось убрать почти всю опухоль. Теперь пришло время удалить оставшиеся раковые клетки. Сделать это можно только с помощью протонной терапии. Но счет на лечение огромный. Воспитываем троих детей, сами не справимся. Пожалуйста, спасите сына! - обращалась Ирина через Русфонд ко всем неравнодушным.

Вылечить, а точнее — спасти Добромира может протонная терапия в единственном в России профильном центре медицинского института имени Сергея Березина. Но лечение дорогое, обязательное медицинское страхование эти расходы не оплачивает. Надежду на спасение подарили в деньги, которые в начале августа вернулись в Русфонд долгих судебных тяжб с родными умершей Жанны Фриске.

Кроме Добромира в списке благотворительного фонда еще четверо детей с тяжелыми диагнозами — 3-летний Алибек Караев, пятилетний Миша Шайдуков из Чувашии, 14-летняя Настя Каримова из Самарской области, двухлетний Максим Мандругин из Санкт-Петербурга.

2 августа, на счет благотворительной организации поступило 13 653 214 руб. Это остаток долга певицы, который вернули ее наследники (родители и сын Платон, чьи интересы представляет его отец телеведущий Дмитрий Шепелев) спустя четыре года после ее смерти. Все эти деньги пойдут на лечение больных раком детей.

Напомним, акция помощи Жанне Фриске, у которой в 2013 году американские врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга, началась в январе 2014 года. Сбор средств на лечение организовал Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Русфонд предоставил банковский счет, на который поклонники певицы перечисляли пожертвования - в общей сложности 69 267 787 рублей. Из этих денег более 11 миллионов Русфонд перевел на оплату больничных счетов. Еще 32 619 851 рублей по желанию Жанны пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. Шестерых удалось спасти.

В октябре 2014 года оставшиеся 25 011 790 рублей фонд перечислил на личный счет Жанны, обязав вернуть неистраченное. Согласно договору за каждый рубль Жанна (или ее родные) должна была отчитаться. При жизни певицы Русфонд получил отчет на 3 378 576 руб. После ее смерти родители отказались вернуть остаток пожертвований - 21 633 214 руб. В январе 2017 года Русфонд обратился с иском в суд.

В мае 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск фонда. Поскольку денег на счету Жанны не оказалось (однако были представлены доказательства, что за несколько недель до ее смерти деньги сняла ее мама Ольга Фриске), взыскание было обращено на имущество, унаследованное ее родственниками. По закону вместе с недвижимостью к наследникам Жанны Фриске перешли и ее долги.

Нельзя сказать, что деньги вернулись без боя, на блюдечке с голубой каемочкой. Их «выбивали» из наследников Жанны Фриске (ее родителей и сына Платона, чьи интересы представляет его отец телеведущий Дмитрий Шепелев) в течение почти что трех лет, обращаясь то в Следственный комитет, то в полицию, то в суд. В итоге, судебные приставы все-таки взыскали более 21 миллиона рублей. Кроме того, сняли с них еще 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наследники Жанны Фриске полностью вернули долг Русфонду

Средства взыскали приставы по судебному решению двухлетней давности (подробности)

Долг семьи Жанны Фриске Русфонду заплатил ее маленький сын

В семье Жанны Фриске назревает новый конфликт. После того как приставы изъяли у семьи певицы 7,9 млн руб. на погашение долга Русфонда, отец певицы потребовал от своих адвокатов вернуть ему деньги, которые он им платил (подробности)