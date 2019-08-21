2019-08-21T13:54:06+03:00
Происшествия

«Она не захотела знакомиться!»: В Сочи арестовали напавшего на школьницу мужчину

Сейчас идут следственные действия [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчину напал на школьницу прямо на пляже. Фото: vk.com/chpsochiМужчину напал на школьницу прямо на пляже. Фото: vk.com/chpsochi
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В Лазаревском районе Сочи следователи заключили под стражу 29-летнего мужчину из Мурманской области. Ему предъявлено обвинение в покушении на изнасилование 16-летней школьницы.

Как удалось ранее узнать «КП» - Кубань», 16-летняя Карина Мамонова (имя и фамилия изменены - Авт.) приехала из Ростовской области. В то время как ее родственники находились неподалеку в арендованном коттедже, она отдыхала на пляже. В какой-то момент к ней подошел неопрятный мужчина и попытался познакомиться.

- Она ответила мне «нет»! После этого я схватил ее, намотал на руки волосы и попытался изнасиловать, - рассказывал на допросе обвиняемый.

Но девушка оказалась не из робкого десятка. Она ударила ногой в пах своего мучителя и вырвалась. Именно она позднее рассказала правоохранителям особые приметы злоумышленника.

Мужчину нашли по ориентировке, которую помогла составить жертва. Фото: vk.com/chpsochi

Мужчину нашли по ориентировке, которую помогла составить жертва. Фото: vk.com/chpsochi

- Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям мужчину удалось задержать в кратчайшие сроки, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. В случае, если его признают виновным, то педофилу грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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