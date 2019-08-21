Мэрия Краснодара поможет в расследовании перестрелки около Вишняковского рынка

В администрации города прокомментировали ситуацию со стрельбой, в результате которой погиб мужчина.

- Конечно, самое важное – как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727122" frameborder="0"></iframe> Перестрелка на Вишняках.Видео: instagram.com/avto_123

По словам главы города, от полиции и Следственного комитета привлечено максимальное количество сотрудников.

Напомним, на данный момент известно, что задержаны трое мужчин. Это 25-летний Арам Г. Его поймали сразу же после перестрелки с раной в предплечье. Правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо. Экстренно его доставили в больницу, там же прооперировали. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», задержали 37-летнего Шарипа К. и 37-летнего Самвела К. Предположительно, оба они приехали из Республики Ингушетия.

- Администрация окажет содействие в расследовании – в том числе силами «Единой дежурно-диспетчерской службы», которая в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», - сообщил первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. - Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). Официально о причинах конфликта правоохранительные органы не сообщают. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», участники перестрелки не поделили сферы влияния на вещевом рынке. У одного из них было несколько точек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появилась ориентировка на участника перестрелки в Краснодаре

В обстоятельствах ночной перестрелки на улице Вишняковой, свидетелями которой стали десятки краснодарцев, продолжают разбираться правоохранители. Стало известно о том, что в розыске находится один из стрелявших. На него составили ориентировку и разослали во все отделы полиции, передали гаишникам, которые дежурят в городе (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось (читайте далее)