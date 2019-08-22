2019-08-22T10:10:01+03:00
Экономика

Транспортная компания из Новороссийска «забыла» вернуть в Россию 1,5 млрд рублей

Расследуется уголовное дело
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Руководителю компании грозит реальный срокРуководителю компании грозит реальный срокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Транспортную компанию «Новомарин» из Новороссийска заподозрили в невозвращении иностранной валюты из-за границы. Речь идет о внушительной сумме – более 23 млн долларов или 1,5 млрд рублей.

Основной профиль компании – контейнерные международные и внутренние грузоперевозки, контакты с российскими и зарубежными контейнерными линиями. Кроме того, предприятие имеет агентов в Китае и Турции.

По закону компании, которые ведут внешнеторговую деятельность обязаны обеспечивать получение на свои счета выручки в сроки, которые прописаны в договорах. А если услуги и поставки, заказанные у иностранных компаний не выполнены, то ушедшие за границу деньги фирма была обязана вернуть в отечественный банк.

- Проверка показала, что транспортная компания «Новомарин» уклонилась от этих обязанностей и оставила на иностранных счетах 23 млн долларов, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах Новороссийска.

В городе-герое начали расследование уголовного дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом.

- Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, - ответил корреспонденту «КП-Кубань» представитель компании «Новомарин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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