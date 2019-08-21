В ДТП под Тулой пострадала 21-летняя паралимпийка из Краснодара

Авария произошла в Алексинском районе Тульской области. Неизвестный на Chevrolet Lanos сбил трех инвалидов-колясочников, а затем скрылся с места ДТП.

Как стало известно позже, пострадавшими оказались спортсмены, которые выступают в составе паралимпийской сборной России. Они готовились к чемпионату Европы по бочче. В тот вечер спортсмены направлялись на учебно-тренировочную базу.

Фото: vk.com/saratov_24

Среди тех, кто получил травмы, - 21-летняя краснодарка Диана Цыплина. Ее состояние больше всего беспокоило врачей - она сильно ударилась головой. Но, к счастью, обошлось без госпитализации.

А тем временем полиции удалось вычислить сбежавшего водителя. На месте ДТП он потерял автомобильный номерной знак. По нему и удалось выйти на след мужчины, управлявшего машиной. Это 39-летний местный житель оказался лишен водительского удостоверения за пьянство еще в 2013 году. В полиции организовали проверку.

Мужчина оказался лишен водительского удостоверения за пьянство еще в 2013 году.

Больше всего в аварии пострадали коляски, без которых паралимпийцы просто не смогут выступать. Однако после случившегося губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил приобрести новые специальные коляски для трех спортсменов.

- Они будут приобретены до отъезда спортсменов за внебюджетные средства, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Совсем скоро молодые люди продолжат подготовку к соревнованиям.

СПРАВКА «КП»

Диана Цыплина - инвалид детства и передвигается на коляске. Но, несмотря на это, девушка активно занимается спортом. Она - член сборной Кубани и России по бочча. В 2017 году девушка стала абсолютной чемпионкой чемпионата и первенства России по бочча.