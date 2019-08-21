«Конфликт носит бытовой характер»: Мэрия Краснодара рассказала о причинах перестрелки около Вишняковского рынка

В администрации города прошла встреча лидеров национальных общин. Главная тема - ночная перестрелка на улице Ставропольской около Вишняковского рынка, во время которой погиб мужчина.

- Обстоятельства дела, которые известны к данному моменту, позволяют говорить, что конфликт носит исключительно бытовой характер, - заявил первый заместитель главы краевого центра Виталий Косенко. - В городе проживают представители 122 народов и этнических групп. Важно сохранить межнациональный мир и спокойствие в городе.

Следы перестрелки остались на одной из машин.

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек. Двоих на скорой увезли в больницу. Один из мужчин выстрелил в 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, жившего на улице Айвазовского. От полученной травмы молодой человек скончался в краснодарской больнице №3, куда его госпитализировали после ЧП.

- Сейчас в соцсетях по этому поводу выдвигают различные версии, - сказал представитель Республики Дагестан в Краснодарском крае Магомед Нурудинов. - Есть и о том, что раз участники ссоры представители разных народов, то это - межнациональный конфликт. Нет. Это не так.

По словам Магомеда Нурудинова, такая ссора могла случиться среди молодых людей любой национальности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727123" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в центре Краснодара.Видео: instagram.com/avto_123

- Уверен, следственные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех участников драки, - добавил он.

А председатель краевой общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Барт» Муслим Магомадов уверен - чтобы такое не повторилось, в диаспорах надо усилить разъяснительную воспитательную работу с молодежью.

Напомним, сразу после перестрелки в розыск объявили одного из стрелявших - на 28-летнего уроженца Чеченской Республики Руслана Рукмановича Турашова. Он может передвигаться на белой Lada Priora с номерами «В990ТК95» без тонировки вместе со своим родственником Мурадом Мусаевичем Турашовым. Силовики предупреждают, у мужчин возможно при себе огнестрельное ружье «Сайга» или травматический пистолет. По последним данным, мужчина не найден.

Ориентировка

Однако известно, что задержаны трое мужчин. Это 25-летний Арам Г. Его поймали сразу же после перестрелки с раной в предплечье. Правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо. Экстренно его доставили в больницу, там же прооперировали. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», задержали 37-летнего Шарипа К. и 37-летнего Самвела К. Предположительно, оба они приехали из Республики Ингушетия.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появилась ориентировка на участника перестрелки в Краснодаре

В обстоятельствах ночной перестрелки на улице Вишняковой, свидетелями которой стали десятки краснодарцев, продолжают разбираться правоохранители. Стало известно о том, что в розыске находится один из стрелявших. На него составили ориентировку и разослали во все отделы полиции, передали гаишникам, которые дежурят в городе (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось (читайте далее)