Обзор матча Олимпиакос – Краснодар 21 августа 2019 – 4:0. Счет, голы, статистика игроков

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов со счетом 4:0. Гол в первом тайме забил Герреро, дубль во втором тайме оформил вышедший на замену Ранджелович, а на последних минутах отличился Поденсе.

Обзор матча Олимпиакос – Краснодар

«Краснодар» не обошелся без потерь перед отчетной встречей – в Грецию не поехали Ари и Мартынович, зато восстановился Кабелла, пропускавший встречу против «Тамбова». Он и вышел в стартовом составе «горожан». Тренер «Олимпиакоса» Педро Мартинш не стал менять победный состав, в нем нашлось место и хорошо знакомому нам другому французу Вальбуэна.

Первые минуты команды проверяли друг друга в плотной борьбе, не оставляя свободных зон. Как следствие – дефицит моментов на старте. Но вскоре «Олимпиакос» исправил положение.

Герреро, Вальбуэна и Бухалакис заставили все чаще вступать в игру молодого вратаря Сафонова, за которым ревела красно-белая трибуна. Мощные удары и подачи голкипер прерывал без труда, но дальше – больше. Впечатляющими действиями отмечались Спайич и Фьолусон, а вот атака гостей хромала.

На 10-й минуте защитник «Олимпиакоса» сыграл рукой в собственной штрафной, но испанский судья, послушав видеоассистента, на пенальти не решился. Удар Вандерсона для Са серьезной опасности тоже не таил.

А на 20-й минуте «Краснодар» понес первые потери – Кабелла в игровой ситуации неудачно поставил ногу и упал на газон. Через пять минут его заменил Олссон, француз покинул поле в слезах.

Еще через 10 минут хозяева праздновали забитый мяч. Потеря Камболова обернулась атакой, в которой Герреро принял мяч и с линии штрафной аккуратно отправил его в угол ворот. У Сафонова не было шансов. 1:0.

Гол воодушевил «Олимпиакос», красно-белые понеслись в атаку. «Краснодар» же выглядел растерянно. Не впечатлял и Берг, который несколько сезонов провел в чемпионате Греции и забивал на этом стадионе за «Пао». Две потенциально опасные ситуации закончились для российской команды ничем.

Первый гол Олимпиакоса в ворота Краснодара.Олимпиакос разгромил Краснодар в Греции

А вот «Оли» в концовке тайма легко мог удвоить преимущество. Мяч после удара Поденсе в сантиметрах от штанги просвистел, а выстрел Вальбуэна в отчаянном прыжке прервал Рамирес.

Второй тайм

«Олимпиакос» продолжил прессинговать и вести игру с первых минут после паузы. Доставалось Рамиресу, которого терзали на фланге игроки в красно-белой форме. Тем не менее, «Краснодар» сдержал натиск, выровнял игру.

Неубедительные действия в атаке привели к переменам в составе. Шапи Сулейманов вышел на поле уже на 59-й минуте, заменив Намли. И первым же касанием мог забить гол. Вандерсон слева от штрафной неожиданно перехватил мяч и быстро покатил в центр на Сулейманова, который сходу метров с четырнадцати пальнул выше ворот.

Несколько раз быстрые атаки затевал Вандерсон, в одной из них он выводил один на один Берга, но швед не стал сближаться с голкипером и пальнул с 20 метров, видимо, не найдя сил на рывок. В створ не попал и был тут же заменен на Игнатьева.

Мартинш приберег свои замены до 75-й минуты, к этому моменту у «Краснодара» все три возможности усилиться были реализованы.

2-0 Лазар Ранджелович 78' Олимпиакос - Краснодар .

Если Шапи промахнулся первым касанием, то Ранджелович смог забить едва вышел на замену. Камболов отдал мяч в борьбу, которую выиграли греки, Вальбуэна сделал передачу свежему игроку и тот пробил – мяч рикошетом от Фьолусона перелетел через Сафонова – 2:0. Счет стал неприятным для «Краснодара», а стадион ликовал. Но праздник на греческой улице только начинался.

«Краснодар» попытался организовать натиск в последней десятиминутке. Но получил в контратаке третий мяч в свои ворота. Поденсе отдал передачу Ранджеловичу и 22-летний футболист оформил дубль. Положение российского клуба стало близким к катастрофе.

3-0 Лазар Ранджелович 85' Олимпиакос - Краснодар .

А полный крах состоялся на 89-й минуте. Бухалакис выдал великолепную передачу на Поденсе, а форвард в касание перебросил мяч через Сафонова – 4:0.

4-0 Даниэл Поденсе 89' Олимпиакос - Краснодар .Четвертый гол в ворота Краснодара

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Чтобы пройти дальше потребуется чудо.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Олимпиакос – Краснодар 4:0 (1:0). Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89.

Статистика игроков

Олимпиакос: Са, Эльабделлауи, Мерия, Семеду, Цимикас, Бухалакис, Гильерме, Масурас (Ранджелович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90), Герреро.

Краснодар: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Кабелла (Олссон, 25), Камболов, Вилена, Вандерсон, Берг (Игнатьев, 69), Намли (Сулейманов, 59).

Судья: Карлос дель Серро (Испания)

Предупреждения: Торосидис, 85, Ранджелович, 87.

21 августа. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».