2019-08-22T11:13:44+03:00
Происшествия

«Стулом по голове»: родители привезли пьяного сына в больницу и там же избили

А потом в полиции Ейска написали явку с повинной
Варвара ДЫМ
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Парень сейчас лежит в больнице. Фото: соцсетиПарень сейчас лежит в больнице. Фото: соцсети
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Семья Гусевых (имена изменены) в Ейск приехала в отпуск из Москвы. 40-летняя Анна и 45-летний Сергей, у которых в столице собственный бизнес, взяли с собой и своего 25-летнего сына Ивана. В этот кубанский городок они приезжают не впервые – нравятся Гусевым местные пляжи, тишина и спокойствие.

В тот вечер Иван Гусев решил пойти погулять. Родители остались в отеле. А вернулся парень в номер около двенадцати ночи сильно пьяным. Настолько, что его тошнило, кружилась голова, и он весь побледнел. Родители повезли пьяного сына в местную больницу, где ему поставили диагноз – сильное алкогольное отравление. Положили Ивана в диагностическую палату, которая находится при приемном покое. И пока медики вышли, родители избили сына стоящим рядом стулом.

Мать и отец 25-летнего Ивана во всем признали полиции и написали явку с повинной. Фото: соцсети

Мать и отец 25-летнего Ивана во всем признали полиции и написали явку с повинной. Фото: соцсети

- Мать и отец металлическим стулом стали наносить удары своему сыну, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - Они его так избили, что парня увезли в реанимацию в бесконтактном состоянии. У Ивана Гусева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и туловища. С места ЧП изъяли зеленый металлический стул. Идет следствие.

Избивать сына родители перестали только тогда, когда на шум, доносившийся из палаты, прибежали врачи. Они рассказали медикам, что их ребенок уже не в первый раз так напивается, и что они ничего не могут с ним сделать.

- А тут как будто бес попутал, - говорила зареванная мать врачам.

Родители избитого парня сами пошли в полицию, где написали явку с повинной.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), - пояснили в УМВД Ейского района. - Идет следствие. ЧП случилось 14 августа. 25-летний москвич до сих пор находится в районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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