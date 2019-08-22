2019-08-22T15:41:42+03:00
Общество

Солисты ВИА «Лейся, песня» требуют наказать мошенников, которые на Черном море выдают себя за легендарный ансамбль

На курортных концертных площадках идет настоящая бойня за слушателя
Евгения ОСТРАЯ
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Александр Филаткин, нынешний худрук легендарного ансамбля. Фото: leisya-pesnya.ruАлександр Филаткин, нынешний худрук легендарного ансамбля. Фото: leisya-pesnya.ru
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На черноморских курортах Краснодарского края в разгаре летний чес. Кого сейчас только не встретишь в Сочи, Анапе, Геленджике...

Филипп Киркоров на днях отпел в Новороссийске, едва не столкнувшись носом со своим экранным визави Николаем Басковым. А дальше бузовы, седоковы, валерии... Аренда концертных залов (при их наличии) расписана на полгода вперед.

О неподдельности звезды, как правило, свидетельствуют цены билетов в несколько тысяч рублей. В остальных случаях отдыхающим приходится довольствоваться разномастными наследниками легендарных советских ансамблей, молодецки звонкими голосами поющие очередной «То не клен шумит». Идет конкурентная борьба за аудиторию. А она часто от жаркого южного солнца, пьянящего (во всех смыслах) гостеприимства и блика софитов не может разобраться, кто здесь фальшивка, а кто давно признанный талант.

Так обладатель прав на товарный знак незабвенного ВИА «Лейся, песня» Александр Филаткин буквально устал обращаться в полицию, чтобы наказать суррогатчиков, выдающих себя за него. В судебном порядке он свои права отстоял и решение краснодарского Арбитража тому подтверждение.

- Истцу принадлежат товарные знаки «Лейся Песня» №№201901, 269364, 392899, 454481 (Россия) и №43221А (Украина). Товарные знаки «Лейся Песня» зарегистрированы в отношении ряда товаров и услуг, включая услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий», «услуги оркестров, услуги ансамблей, услуги эстрадных артистов». Товарный знак используется истцом для индивидуализации деятельности популярного вокально-инструментального ансамбля «Лейся Песня», в котором истец работает с 1984 года, а с 1999 года является художественным руководителем ансамбля, - гласит решение инстанции. По поводу очередного такого наглого обмана он подал заявление правоохранителям.

Обладатель прав на лейбл не в первый раз подает на них в суд. Фото: http://leisya-pesnya70.ru

Обладатель прав на лейбл не в первый раз подает на них в суд. Фото: http://leisya-pesnya70.ru

- Знакомые отдыхали в одном из санаториев Геленджика и прислали мне афиши, где черным по белому артисты «Лейся, песни» анонсировали свой концерт, - рассказывает «КП» - Кубань» Александр Филаткин. - Оказалось, это мои старые «друзья», назвавшие свой коллектив «Творческий центр «Лейся, песня 70-х им. Владислава Андрианова»». Естественно, на афишах крупными буквами написано только «Лейся, песня». Остальное - мелким шрифтом.

Если Александр и не скрывает, что он новоявленный солист ВИА, то эти очередные «дети лейтенанта Шмидта» предпенсионного возраста вводят зрителя в заблуждение.

- Настоящие солисты ансамбля тех лет сейчас в очень преклонном возрасте. Никто уже не помнит их в лицо. Владислав Андрианов, чьим именем прикрываются эти люди, вообще умер, - говорит Филаткин. - А все выглядит так, будто это они и есть. В репертуаре у них песни советских авторов.

Глядя на интернет-афиши обоих коллективов, действительно, проникнешься той, на которой четыре седовласых артиста в блестящих концертных пиджаках призывают в их окружении «вспомнить молодость».

- Но в итоге, что бы вы думали, администратора этого самого отеля в Геленджике наказали штрафом в пять тысяч рублей. А фальсификаторы продолжат свой, видимо, концертный тур.

Как тут разобраться в меру трезвым туристам, кто из них кто?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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