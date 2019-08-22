Бабы Яги добрались до Шнура в Сочи

Главной задачей они для себя избрали заманивание колдовскими чарами всех гостей концерта на третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019, который пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Именно там прозвучит финальный аккорд прощального тура «Ленинграда».

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля PaRUS.

А пока гастрольный тур завел Шнура в Сочи, где поклонники распевали любимые хиты под живое выступление группы «Ленинград». Бабки-Ежки же принарядились, встали на лабутены и стали главным «экспонатом» в зрительской зоне, вооружившись призывными пикетами, которые гласили: «Шнур, ждем тебя на Парусе в Дубае»!

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля PaRUS.

Красавицы беспрерывно фотографировались и селфились, призывая всех на концерт любимца агитационными транспарантами. А это значит, что шоу должно продолжаться и многотысячную публику ждут лучшие артисты на масштабном и фееричном событии. Фестиваль традиционно состоится на берегу Персидского залива – в уникальном месте с грандиозным видом на самый роскошный отель в мире Burj Al Arab («Парус»).

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля PaRUS.

Сразу три Бабули, приплясывая, дарили настроение прохожим и неустанно сверкали голубыми глазами перед объективами. Возраст ни одной Бабе Яге не помеха, ведь национальный супер-герой никогда не устает и всегда готов на подвиги. Героини не могут позволить, чтобы кто-нибудь упустил шанс в последний раз услышать живое выступление легендарной группы «Ленинград» на арене роскошного отеля Jumeirah Beach.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля PaRUS.

Обладающие волшебным даром предсказывания будущего, задорные старушки предвидят мощнейшее шоу за двадцатилетнюю историю группы, самые знаменитые хиты, эпатажное и драйвовое выступление, переполняющее впечатлениями и энергией. Добрые колдуньи еще никогда не ошибались в своих предсказаниях, а значит пропустить такое событие никак нельзя и уже самое время готовиться к незабываемой поездке.

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