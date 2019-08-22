В Сочи неизвестный пытался поджечь дом скандально известного бизнесмена

В Сочи совершено нападение на дом 67-летнего Юрия Мордвинкова, бывшего директора компании «Тоннельдорстрой». Неизвестный ночью приехал к дому бизнесмена на улице Ручей Видный в Хосте и перебросил через забор три бутылки с горючей смесью. Две из них не загорелись, также было разбито заднее стекло автомобиля «Mitsubishi Outlander».

- Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества. Идет поиск злоумышленника, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Юрий Мордвинков – заслуженный строитель России и Сочи. Он руководил компанией «Тоннельдорстрой», которая была крупным подрядчиком на курорте в предолимпийский период. Сейчас предприятие находится в процессе ликвидации и имеет миллиардные долги.

Юрий Мордвинков известный строитель в Сочи

В Сети можно найти множество нелестных отзывов от бывших сотрудников компании, строители жаловались на регулярные задержки зарплаты в 2014-м году и даже обращались к президенту.

Компания должна была выполнить так же берегоукрепительные работы реки Адагум в Крымске после наводнения, но сроки были сорваны. Краевое управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений обратилось в суд, чтобы расторгнуть контракт и взыскать долг в 407 млн рублей.

Мордвинков стал фигурантом уголовных дел о преднамеренном банкротстве и неуплате налогов. Летом 2019-го Хостинский районный суд взыскал со строителя 36 млн рублей задолженности по налогам.

На сегодняшний день за бывшим топ-менеджером числятся гигантские долги – задолженности Юрия Мордвинкова по кредитным платежам составляют более 616 млн рублей. Исполнительные производства были открыты в 2015-м году.