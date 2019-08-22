В зоопарке на территории сочинского санатория «Октябрьский» - праздник! Местные обитатели, парочка кенгуру Бенетта, стали родителями. На свет появился кенгуренок, шерсть которого редкого белого цвета, а глаза - розового.

Почти сразу после рождения малыш ползет к сумке, подтягиваясь на передних лапках. Найдя ее, он отправляется внутрь и начинает пить молоко, - рассказывают зоологи. - Между рождением и этим моментом обычно проходит от 5 до 30 минут. После этого детеныш теряет всю свою энергию и опять на долгое время становится беспомощным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727537" frameborder="0"></iframe> В Сочи родился уникальный белый кенгуру Видео: instagram.com/oktyabrskysan.

Фото: instagram.com/oktyabrskysan

Когда именно малыш родился, сотрудники зверинца точно не знают. А все потому, что кроха был настолько мал (всего пять сантиметров в длину - Авт.), что в маминой сумке его просто не приметили. Младенца увидели только тогда, когда он перестал прятаться и выглянул из нее.

Фото: instagram.com/oktyabrskysan

- Наша самка кенгуру мамой стало не первый раз. Ранее у нее родился малыш, правда, он был обычного окраса - отец-то другой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» директор санатория Ольга Заславская. - А в этот раз вот такой красавец.

Предположительно уже сейчас малышу около четырех месяцев. В 6 месяцев детеныши обычно выходят из маминой сумки навсегда. Тогда специалисты смогут определить пол животного.

Фото: instagram.com/oktyabrskysan

Но уже сейчас посетители могут увидеть малыша с белой шерстью. Более того, даже предлагают придумать ему имя. Кроха-то до сих безымянный.

Варианты уже прозвучали самые разные. Среди популярных: Боня, Крошка Ру и Октябренок - в честь названия санатория.

СПРАВКА «КП»

Кенгуру Беннета – австралийское травоядное животное. Взрослый самец весит 23 - 24 кило самка – 14 - 15 килограммов. Продолжительность жизни 10 – 15 лет.