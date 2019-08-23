В Геленджике отдыхающим закрыли доступ к морю

- Что вы хотели? - после нажатого нами звонка на калитке спросил охранник.

- Мы идем на пляж, пропустите.

- Вход на территорию и к пляжу запрещен, это частная собственность! - последовал все тот же заученный ответ.

Еще прошлым летом на Тонком Мысе в Геленджике по адресу Набережная,5 вовсю купались и загорали туристы и местные. А в этом году вдруг вырос высокий забор длиной около 20 метров. А охранники постоянно твердят заученную фразу, что вход на территорию и к пляжу запрещен, это частная собственность. Хотя частные пляжи в России запрещены законом.

- Этот общественный пляж отдают в аренду на 49 лет московскому предпринимателю. А вместе с территорией, получается, и море тоже. По крайней мере, собственник так посчитал. Месяц назад пляж огородили двухметровым забором со всех сторон. А дежурный ни в какую не пускает к берегу, - рассказывает "КП" - Кубань" местный житель Николай Петрович.

Тонкий мыс Геленджик.Собрание жителей микрорайона Тонкий мыс г. Геленджик по поводу незаконных действий московского предпринимателя захватившего часть общественного пляжа

После нескольких безрезультатных попыток прорвать баррикаду, жители поселка Тонкий Мыс организовали собрание. Сход граждан сняли на видео и опубликовали в интернете.

- Каждый год эта береговая линия обустраивалась нами, местными жителями. Здесь живет очень много рыбаков, которые выходили в море. Сейчас их лишили этих благ, - жалуются активисты.

Местные жители уже написали заявления губернатору, главе Геленджика и в местную прокуратуру. Но пока, по их словам, никаких действий не принимается.

- Не смотря на то, что администрация в суде возражала давать предпринимателю в аренду данный участок, было вынесено решение в пользу истцов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе города Геленджика.

Сейчас на пляже за забором работает тяжелая техника - рабочие реконструируют оградительный мол

Также в мэрии добавили, что разбирательства продолжаются, но до настоящего времени жалоба администрации на решение Геленджикского городского суда к рассмотрению не назначена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727570" frameborder="0"></iframe> Тонкий Мыс Геленджик.В разгар сезона идет отсыпка грунта в море. Жители жалуются на шум работающей техники! другой источник

Волокита с документами может тянуться и до следующего сезона, а вот доступ к морю могут открыть и сейчас, - жалуются местные жители. Но калитка до сих пор на замке, а новый хозяин участка поручил никого не пропускать на пляж, при этом не разъясняя распоряжение. Поэтому просим прокуратуру, уже не города, а Краснодарского края считать данную статью поводом для возобновления проверки. В свою очередь, "Комсомольская правда" - Кубань" будет следить за развитием событий на побережье Тонкого Мыса.