2019-08-24T13:08:47+03:00
Телевизор

«Пацанки» с Кубани хотят научиться быть женственными

Краснодарская продавщица Юлия Мешко и сочинская боксерша Диана Макиевская борются за первенство в одноименном шоу [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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Слева направо: Юлия Мешко и Диана Макиевская. Фото: скриншот кадров шоу "Пацанки"/ телеканал ПятницаСлева направо: Юлия Мешко и Диана Макиевская. Фото: скриншот кадров шоу "Пацанки"/ телеканал Пятница
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27-летняя краснодарка Юлия Мешко и 19-летняя сочинка Диана Макиевская отправились искать женское счастье на одном из самых скандальных телешоу "Пацанки". Суть передачи заключается в том, что в процессе работы над собой и с помощью тренеров с героинями шоу происходит полная трансформация.

Юлия Мешко. Фото: uchastniki.com

Юлия Мешко. Фото: uchastniki.com

Внешне самодостаточная толстушка Юлия Мешко мечтает начать нравиться мужчинам. Правда, при этом она не готова пока распрощаться с вредными привычками. Юля живет в Краснодаре и ведет достаточно беззаботную и разгульную жизнь: любит выпить и повеселиться. Известно, что у Юли есть младший брат-спортсмен, которым она очень гордится.

Юлия Мешко. Фото: uchastniki.com

Юлия Мешко. Фото: uchastniki.com

Все вечера она проводит в барах и клубах, когда в продуктовом магазине, где Юля работает, не ее смена.

- Мама хочет, чтобы я вышла замуж, - говорит сама девушка. - Но по-моему, он не родился еще.

Диана Макиевская - полный ее антипод. Она не курит и не употребляет спиртного. Диана не скрывает, что презирает за это своих напарниц по шоу. Уже в 7 лет девочка начала заниматься спортом профессионально. К своим 19 годам у нее масса наград и титул мастера спорта по тхэквондо, а также разряд по боксу и дзюдо. Одно плохо - Диана самая настоящая пацанка.

Диана Макиевская. Фото: uchastniki.com

Диана Макиевская. Фото: uchastniki.com

Из-за успешных навыков профессиональной драчуньи парни не видят в Диане женщину, а только спарринг-партнера.

- Я дерусь только с мальчиками, потому что соперниц на ковре для меня мало, - говорит о себе сочинка.

Диана Макиевская. Фото: uchastniki.com

Диана Макиевская. Фото: uchastniki.com

Она, как и краснодарка Юлия Мешко, признается, что в свои 19 лет еще девственница. И перспектив обрести женское счастье у обеих пока никаких.

Диана Макиевская. Фото: uchastniki.com

Диана Макиевская. Фото: uchastniki.com

Однако организаторы шоу "Пацанки" утверждают, что для них нет ничего невозможного. И добиться перемен для краснодарских участниц у них получится. Посмотрим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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