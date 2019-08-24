2019-08-24T20:28:25+03:00
Происшествия

На Кубани разбился вертолет МИ-2, пилот погиб

По факту крушения проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пилот не смог выбраться из кабины вертолета. Фото предоставлено очевидцамиПилот не смог выбраться из кабины вертолета. Фото предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Трагедия произошла около шести часов вечера 24 августа в Каневском районе Краснодарского края. Пилот на вертолете МИ-2 проводил сельхозработы. По предварительным данным, при снижении высоты авиатехнику отбросило порывом ветра в сторону лесополосы. Пилот не смог удержать управление и зацепился правым колесом за деревья. После крушения МИ-2 загорелся. Летчик выбраться из кабины не смог.

По факту крушения проводится доследственная проверка. Фото предоставлено очевидцами

По факту крушения проводится доследственная проверка. Фото предоставлено очевидцами

Очевидцы вызвали на место крушения вертолета пожарных и бросились тушить огонь самостоятельно. По факту крушения уже назначено несколько проверок.

- МИ-2 упал в районе в районе станицы Челбасской. Пилот погиб. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств случившегося. Фото предоставлено очевидцами

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств случившегося. Фото предоставлено очевидцами

Старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Южной транспортной прокуратуры Инесса Кузнецова добавила "КП" - Кубань", что их ведомством также организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут принят меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Защитник "Локомотива" получил черепно-мозговую травму во время матча с "Краснодаром"
На Сочи надвигается сильный шторм
В Краснодаре в доме по Атарбекова капитально отремонтировали систему электроснабжения
В Краснодаре на выходных ограничат движение транспорта
В Адлерском районе Сочи построят велодорожку и отремонтируют спортивные площадки
Росгвардейцы вытащили пострадавщих в ДТП до приезда медиков в Краснодаре
Температура воды в Черном море 24 августа 2019 года: теплее всего купаться в Архипо-Осиповке
На Кубани выжившую в аварии 6-летнюю девочку увезли в больницу
На Кубани с начала 2019 года построили свыше 2 млн кв. метров жилья
В Краснодаре пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
На Кубани продолжается борьба с торговцами-нелегалами
Выделенные полосы в Краснодаре очистят от припаркованного транспорта
Директор детского санатория в Сочи незаконно выплатил жене 250 тысяч рублей зарплаты
В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»
Грузовики продолжают ездить по закрытому для них Яблоновскому мосту в Краснодаре
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину