На Кубани разбился вертолет МИ-2, пилот погиб

Трагедия произошла около шести часов вечера 24 августа в Каневском районе Краснодарского края. Пилот на вертолете МИ-2 проводил сельхозработы. По предварительным данным, при снижении высоты авиатехнику отбросило порывом ветра в сторону лесополосы. Пилот не смог удержать управление и зацепился правым колесом за деревья. После крушения МИ-2 загорелся. Летчик выбраться из кабины не смог.

По факту крушения проводится доследственная проверка. Фото предоставлено очевидцами

Очевидцы вызвали на место крушения вертолета пожарных и бросились тушить огонь самостоятельно. По факту крушения уже назначено несколько проверок.

- МИ-2 упал в районе в районе станицы Челбасской. Пилот погиб. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств случившегося. Фото предоставлено очевидцами

Старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Южной транспортной прокуратуры Инесса Кузнецова добавила "КП" - Кубань", что их ведомством также организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут принят меры прокурорского реагирования.