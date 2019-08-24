Обзор матча Краснодар – Локомотив 24 августа 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в центральном матче седьмого тура РПЛ. На гол Крыховяка после ошибки Сафонова «Краснодар» ответил точным ударом Магомеда-Шапи Сулейманова. 1:1 – обе команды набрали по 14 очков и вместе с «Зенитом» делят первые три строчки турнирной таблицы.

24.08.2019 Краснодар - Локомотив - 1:1. Обзор матча.Ужасная ошибка Сафонова, гол Крыховяка и точный удар головой Шапи Сулейманова

Обзор матча Краснодар – Локомотив

Матч в Краснодаре стал центральным матчем седьмого тура, а с учетом неожиданного поражения «Зенита» в Уфе оказался битвой за промежуточное лидерство в чемпионате.

Многие специалисты отдавали предпочтение «Локомотиву» в этой встрече. «Краснодар» находился в плотном графике игр, в среду потерпел разгромное поражение в Греции и надолго потерял лидера Реми Кабелла. Также пришлось обойтись и без помощи Мартыновича и Ари. В основе вышли с первых минут Уткин, Сулейманов и Игнатьев.

«Локомотив» же только готовится к старту в Лиге Чемпионов, показывает стабильную игру. В старте вышел Федор Смолов, которого в Краснодаре встретили легким свистом. В запасе «красно-зеленых» остались Алексей Миранчук, почувствовавший недомогание, и Владислав Игнатьев.

Первый тайм

Игра проходила при 34-градусной жаре, поэтому команды не стали форсировать события со старта. «Локомотив» выглядел активнее и организовал несколько атак, одна из которых закончилась курьезным голом уже на 5-й минуте. Крыховяк решился на удар метров с 20, мяч должен был забирать Сафонов, но снаряд буквально пролетел сквозь руки вратаря и закатился в ворота – 1:0.

После неожиданного гола «железнодорожники» стали играть по счету, опустившись в оборону, а «Краснодар» перехватил инициативу. Моменты имели Игнатьев, Вандерсон и Стоцкий, но Гильерме не оставлял шансов атаке «горожан».

Краснодар - Локомотив. 0:1. Гжегош Крыховяк, ошибка Матвея Сафонова.Гол Локомотива в ворота Краснодара 24 августа, Сафонов ошибся, забил Крыховяк

В середине тайма ударный отрезок провел «Локомотив», полон желания забить был Смолов, но с его ударом справился Сафонов, а опасный штрафной в исполнении Антона Миранчука пришелся мимо ворот.

В итоге «Краснодар» вернул инициативу и смог сравнять счет на 42-й минуте. Вандерсон собрал защитников на левом фланге, покатил мяч на Стоцкого, который точно забросил мяч на голову Сулейманова. Шапи, оставшийся один, не промахнулся – 1:1 по итогам первого тайма.

Краснодар - Локомотив. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов, Российская Премьер-Лига, 7 тур 24.08.2019.Краснодар - Локомотив. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет

Второй тайм

С первых минут после перерыва команды обменялись штрафными ударами из опасных позиций, но результата выстрелы Антона Миранчука и Шапи Сулейманова не принесли. В игре стало заметно больше фолов, а судья Безбородов все чаще пользовался карточками – их получили Вильена, Жемалетдинов и Вандерсон. Тем не менее, игра не рассыпалась на отрезки, атака шла на атаку. Опасный момент имел Смолов, пытавшийся обыграть всех защитников «Краснодара» в одиночку, но сделать этого он не смог.

Краснодар и Локомотив сыграли вничью 1:1Фото: Александр РАЙКО

В середине тайма настало время замен. Уткина заменил Намли, вместо Вильены вышел Камболов, а у «Локо» брата заменил Алексей Миранчук. А спустя еще несколько минут вместо Игнатьева вышел Берг, которого трибуны встретили легким свистом, припоминая неубедительную игру против «Олимпиакоса».

Миранчук после фола Камболова получил право на удар со штрафного. Хотя позиция была лучше, чем у брата в начале тайма, удар пришелся кого-то из стенки. «Краснодар» ответил выпадом Берга, но швед не смог удачно скинуть мяч на Шапи. Хозяева продолжили серию атак. Намли внезапно отважился на удар метров с 22-25 в ближний, правый от себя угол - Гильерме парировал рядом, и Берг подкараулил подбор, но мяч прокатился вдоль линии ворот.

Краснодар и Локомотив сыграли вничью 1:1Фото: Александр РАЙКО

На 84-й минуте трибуны снова засвистели Смолову, которого заменил Джорджевич. «Краснодар» имел большое территориальное преимущество в концовке. Моменты имели Вандерсон и Намли, но счет больше не изменился. Ничья – 1:1.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Локомотив 0:0 (1:1). Голы: Крыховяк, 5, Сулейманов, 42

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Спаийч, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Олссон, Вильена (Камболов, 71), Игнатьев (Берг, 75), Сулейманов, Вандерсон

Локомотив: Гилерме, Мурило, Хеведес, Чорлука, Идову, Живоглядов, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ан.Миранчук (Ал.Миранчук, 72), Смолов (Джорджевич, 84)

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Живоглядов, 38, Жемалетдинов, 55, Идову, 84 - Вильена, 46, Вандерсон, 56

24 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 31 231 зритель.