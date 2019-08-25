2019-08-25T10:03:07+03:00
Общество

Как у сестер Хачатурян: в Сочи дети пожаловались в полицию на отца-тирана

Глава семьи поколачивает старших отпрысков на глазах у младших
Варвара ДЫМ
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Дочь пожаловалась в полицию на отца-тирана. Фото: соцсетиДочь пожаловалась в полицию на отца-тирана. Фото: соцсети
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Еще немного, и трагедия, подобная той, что разыгралась в семье Хачатурян, где сестры убили отца-тирана, могла случиться и в Сочи. На курорте дети пожаловались в полицию на своего отца, который постоянно избивает их.

- Папка бьет меня и сестру, он нас убьет, приезжайте скорее, - позвонил в дежурную часть УВД Сочи 16-летний Илья Михеенко (имена изменены).

Супруги Михеенко. Фото: соцсети

Супруги Михеенко. Фото: соцсети

Когда полицейские приехали по вызову, в доме, в селе Сергей-поле, 52-летний отец гонял своих старших детей на глазах у младших.

- В ходе проверки выяснилось, что в доме проживает многодетная семья, у них шесть ребятишек, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в УВД Сочи. Отец - дальнобойщик, в тот день был дома. Мать - домохозяйка.

Илья сам позвонил в дежурную часть. Фото: соцсети

Илья сам позвонил в дежурную часть. Фото: соцсети

Самому младшему сыну Михеенко - четыре, старшему - 16. Дочкам - 7, 10, 12 и 17 лет.

- В ходе проверки было установлено, что в семье Михеенко постоянно происходят конфликты, - рассказывают в полиции. - Глава семейства, как напьется, в присутствии малолетних детей наносит побои старшей дочери Анне. В связи со сложившейся ситуацией девочка вынужденно покидает дом, боясь за свою жизнь.

Но не только свою старшую дочь поколачивает отец, поднимает руку и на старшего сына Илью. Глава семьи сейчас сидит дома без работы и выпивает.

Каждый раз, когда отец бьет Анну, девушка уходит из дома. Фото: соцсети

Каждый раз, когда отец бьет Анну, девушка уходит из дома. Фото: соцсети

- Он неоднократно привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в действия 52-летнего мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 156 УК РФ (" Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), - пояснили в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку, вполне возможно, что отца-тирана лишат родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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