Бывшей жене Вячеслава Цеповяза продлили арест до 23 октября

В СИЗО Ростовской области бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя сидит с июня.

29 июня ее задержали в собственном доме за вымогательство крупной суммы у кущевского бизнесмена. По версии следствия, она со своим братом еще в 2010 году требовала с предпринимателя Александра Исюка 77 миллионов рублей.

Сама же Стришняя все отрицает и заявляет, что с этим Исюком даже не знакома. Мало того, она его ни разу в глаза не видела. Тем не менее, по решению суда, на время следствия, ее поместили в СИЗО. Сначала Наталью Стришнюю арестовали до 23 августа. А потом срок ареста продлили.

- Наталье продлили арест до 23 октября, - рассказал сайту "КП"-Кубань" ее адвокат Эдуард Чургулия. - Дело расследуют очень быстро, не удивлюсь, если совсем скоро его передадут в суд.

Кроме того, как заявляет ее адвокат, Стришняя тяжело больна - у нее лейкемия. И с таким заболеванием нельзя находиться в изоляторе.

- Но врачи в СИЗО не провели как следует осмотр. Формально Наталью осмотрели, но какого-либо заболевания не выявили. Так как не сделали все нужные анализы. А чтобы установить онкологию необходим комплекс анализов, - сказал Эдуард Чургулия.

Сама Стришняя уверена, что дело в отношении нее носит заказной характер, и направлено на то, чтобы блокировать работу ее бизнеса, с целью его дальнейшего отъема у нее и ее детей.

Напомним, Вячеслав Цеповяз – один из участников кущевской банды цапков. Его осудили на 19 лет строгача за преступления в станице, а так же за подготовку и скрытия следов жесткого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Аметова, которое случилось в ноябре 2010 года. Также Цеповяз прославился своими пиршествами в колонии, где ел крабов и красную икру.

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В дом к бывшей жене Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней ОМОН ворвался рано утром, 29 июня.

- В доме Натальи провели обыск, а потом поехали на предприятие «Слава Кубани», где правоохранители забрали документы, сервер с данными, чем полностью блокировали работу агрокомплекса, - рассказал по телефону корреспонденту «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. - А саму Наталью увезли в Ростовскую область, где будут решать вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения (продолжение)