Тормозила ногой: в Сочи на аттракционе покалечилась иностранная туристка

ЧП случилось на самом крупном аттракционе России - родельбане, который находится в горах Красной Поляны. Это такое развлечение, что-то между бобслеем и американскими горками - сани с бешенной скоростью мчатся по металлическому треку.

Иностранная туристка, которая приехала в Сочи из ОАЭ, вместе с семьей и детьми каталась на этом аттракционе. Но пошел дождь, у саней не сработали тормоза и они ударились о станцию подъемников.

- Ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в УВД Сочи.

Проверку проводят и сотрудники горно-туристического центра, где и случилось ЧП.

- По предварительным данным, женщина нарушила правила безопасности и получила травму ноги, - сказали сайту "КП"-Кубань" в туристическом центре. - Трассу мы проверили, выяснилось, что туристка вообще не пользовалась тормозом у саней, и пыталась затормозить ногой, которую выставила, чтобы остановить кабину. А это делать запрещено. В инструкции по эксплуатацию аттракциона, которая висит рядом, об этом сказано. Причем инструкция как на русском, так и на английском языках.

Сама женщина сейчас лежит в больнице, ей зашили рану. А сами сани сняли и отправили на экспертизу.