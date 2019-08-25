На Кубани прошли соревнования по высшему пилотажу на поршневых самолетах.

Самолеты готовы!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Это случилось впервые за 20 лет.

Машина готова к взлетуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Авиасостязание прошло в станице Пластуновской, что в Динском районе.

Соревнования прошли в станице ПластуновскойФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пилоты соревновались в нескольких уровнях сложности - втором и третьем.

Пилоты показали свое мастерствоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Можно с уверенностью сказать, что высший пилотаж является самым зрелищным и технически сложным видом самолетного спорта, требующим использования определенных возможностей как самолета, так и летчика, - сказал организатор соревнований, президент региональной Общественной организации «Федерация Самолетного Спорта Краснодарского Края» Сергей Тхорь.

В небе пилоты показывали мастерствоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На соревнования приехали пилоты из Краснодарского края и Ростовской области.

Первым делом не только самолеты, но и девушки!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Были замечены и очень яркие самолеты!

Что только не вытворяли пилоты!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Все участники - люди, которые болеют небом!

На соревнованиях был замечен и такой самолетФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пилоты показывали настоящий класс!

Как эффектно!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поднимали и сажали самолеты так, что зрители ахали!