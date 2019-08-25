На Кубани прошли соревнования по высшему пилотажу на поршневых самолетах
На Кубани прошли соревнования по высшему пилотажу на поршневых самолетах.
Самолеты готовы!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Это случилось впервые за 20 лет.
Машина готова к взлетуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Авиасостязание прошло в станице Пластуновской, что в Динском районе.
Соревнования прошли в станице ПластуновскойФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пилоты соревновались в нескольких уровнях сложности - втором и третьем.
Пилоты показали свое мастерствоФото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Можно с уверенностью сказать, что высший пилотаж является самым зрелищным и технически сложным видом самолетного спорта, требующим использования определенных возможностей как самолета, так и летчика, - сказал организатор соревнований, президент региональной Общественной организации «Федерация Самолетного Спорта Краснодарского Края» Сергей Тхорь.
В небе пилоты показывали мастерствоФото: Кирилл ВЕРШИНИН
На соревнования приехали пилоты из Краснодарского края и Ростовской области.
Первым делом не только самолеты, но и девушки!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Были замечены и очень яркие самолеты!
Что только не вытворяли пилоты!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Все участники - люди, которые болеют небом!
На соревнованиях был замечен и такой самолетФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пилоты показывали настоящий класс!
Как эффектно!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Поднимали и сажали самолеты так, что зрители ахали!
Полетели!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
ИСТОЧНИК KP.RU