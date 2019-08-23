2019-08-23T12:53:17+03:00
Звезды

Анне Семенович публично сделали предложение руки и сердца в Сочи

Все произошло во время летнего фестиваля [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: instagram.com/ann_semenovichФото: instagram.com/ann_semenovich
Изменить размер текста:

Кажется, на одну завидную невесту в России может стать меньше. Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович получила шокирующее предложение руки и сердце прямо на публике. Причем об этом сообщила сама артистка в своем Instagram.

На музыкальном летнем фестивале, который проходил в городе-курорте, выступала известная певица. На одном из фото Анна Семенович стоит рядом с ведущим Алексеем Куличковым, который прямо со сцены предложил звезде выйти замуж.

- Ну вот получила предложение руки и сердца, неожиданно... - подписала снимок артистка.

Дело в том, что известный шоумен напомнил, что вместе с Семенович он снимается в программе «Муж напрокат».

- И вот в Сочи мы опять вместе, осталось только поцеловаться и подарить тебе кольцо! - именно так прозвучало предложение руки и сердца от ведущего.

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Было видно, что такие заявления Анну смутили. Певица даже немного растерялась и покраснела. Алексея она попросила не торопить события, а после спросила у поклонников, какой ответ ей дать. Фанаты звезды пока тоже находятся в смятении, однако готовы одобрить любой выбор любимой исполнительницы.

- Вы заслуживаете самого лучшего! - пишут поклонники звезде.

Стоит сказать, что к личной жизни исполнительницы всегда приковано внимание. 39-летняя Анна Семенович до сих пор не замужем, у нее нет детей. Однако недавно в одном из интервью певица призналась, что хочет родить ребенка, и даже двоих, а если не получится самой, то она готова обратиться к услугам суррогатной матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жужа, я тебя люблю»: в краснодарском зоопарке Анна Семенович призналась в чувствах бегемоту

Анна Семенович приехала в Краснодар с концертом, а заодно решила прогуляться в зоопарке. В зоопарке Семенович кормила с рук бананами жирафа Колю, а потом прошла к озеру, где плескалась бегемотиха Жужа (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Грузовики продолжают ездить по закрытому для них Яблоновскому мосту в Краснодаре
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину