Анне Семенович публично сделали предложение руки и сердца в Сочи

Кажется, на одну завидную невесту в России может стать меньше. Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович получила шокирующее предложение руки и сердце прямо на публике. Причем об этом сообщила сама артистка в своем Instagram.

На музыкальном летнем фестивале, который проходил в городе-курорте, выступала известная певица. На одном из фото Анна Семенович стоит рядом с ведущим Алексеем Куличковым, который прямо со сцены предложил звезде выйти замуж.

- Ну вот получила предложение руки и сердца, неожиданно... - подписала снимок артистка.

Дело в том, что известный шоумен напомнил, что вместе с Семенович он снимается в программе «Муж напрокат».

- И вот в Сочи мы опять вместе, осталось только поцеловаться и подарить тебе кольцо! - именно так прозвучало предложение руки и сердца от ведущего.

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Было видно, что такие заявления Анну смутили. Певица даже немного растерялась и покраснела. Алексея она попросила не торопить события, а после спросила у поклонников, какой ответ ей дать. Фанаты звезды пока тоже находятся в смятении, однако готовы одобрить любой выбор любимой исполнительницы.

- Вы заслуживаете самого лучшего! - пишут поклонники звезде.

Стоит сказать, что к личной жизни исполнительницы всегда приковано внимание. 39-летняя Анна Семенович до сих пор не замужем, у нее нет детей. Однако недавно в одном из интервью певица призналась, что хочет родить ребенка, и даже двоих, а если не получится самой, то она готова обратиться к услугам суррогатной матери.

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