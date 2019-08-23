Тихорецкий район отметил юбилей

Свое название - Тихорецкий - район оправдывает лишь отчасти. Здесь живут спокойные, поглощенные трудом, доброжелательные люди. Отсюда не приходят плохие вести, не подкидывает он скандалов на потеху публике и «желтой» прессе. Но с другой стороны, район-юбиляр еще как умеет шуметь! Он является одним из лидеров среди 44 муниципалитетов края. Причем, по многим показателям. Нет ни одной сферы жизни, где не отметились бы тихоречане.

О достижениях муниципалитета и тех людях, которые стоят за ними, говорили не раз в дни празднования 95-летия Тихорецкого района и 145-летия Тихорецка.

Главное богатство - люди

Праздничные мероприятия готовились заранее и силами самих местных жителей. Потому гуляния были долгожданными и по-настоящему народными.

- Главным богатством и достоянием Тихорецкого района являются его жители - талантливые, сильные, неравнодушные люди, которые любят родной район и стремятся сделать его еще более комфортным, благоустроенным, удобным для жизни. Благодаря вам наш район развивается и процветает! - сказал в торжественной речи, поздравляя земляков, глава муниципалитета Анатолий Перепелин. - Тихоречане - это одна большая дружная семья, которая трудится во благо родного района.

Вице-губернатор Алексей Копайгородский подчеркнул, что Тихорецкий район является одним из лидеров среди муниципалитетов края и во многом это заслуга команды главы:

- Качественные изменения происходят во всех сферах жизни муниципалитета. Полностью решен вопрос с очередью в детские сады. Теперь доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в районе - 100%. Это важное достижение, поскольку все, что касается будущего наших детей, - в приоритете для губернатора и его команды, - добавил вице-губернатор.

Команда тут - что надо. Каждый человек на своем месте. И каждому нашлись добрые слова. Поздравления принимали самые результативные комбайнеры, водители, молодежные экипажи, коллективы столовых, которые кормили аграриев во время жатвы, работники культуры и журналисты, освещавшие ход уборочной кампании. Всю программу сопровождали яркие номера тихорецких артистов, стихи и песни о родном районе, городе и любимой Кубани.

На Тихорецкую состав отправился…

Помните добрую светлую песню из популярнейшей «Иронии судьбы…» в исполнении Аллы Пугачевой? Спроси любого жителя района и вам любой скажет: «Так это ж про нашу Тихорецкую!»

Действительно, история райцентра неразрывно связана со строительством Владикавказской железной дороги. Она дала колоссальный толчок развитию и всей экономики Кубани. 17 мая 1874 года через маленькую станцию Тихорецкую прошел на юг первый грузовой поезд по новой Владикавказской железной дороге. Эта дата считается датой основания железнодорожной станции Тихорецкой. При ней появился небольшой неофициальный поселок, который вырос в прекрасный зеленый город. В юбилейную дату из рук главы города Евгения Голубя многие земляки получили награды.

Поколениями тихоречане трудились и трудятся на железнодорожных предприятиях.В преддверии юбилейной даты Тихорецка инициативная группа горожан предложила идею нового памятника, тематически связанного с железной дорогой.

Железнодорожные организации, предприниматели, работники бюджетной сферы и просто неравнодушные тихоречане внесли свой посильный вклад в создание скульптуры. И потому памятник можно без оглядки считать народным.

ЗНАЙ НАШИХ!

Как принято, на торжественном мероприятии состоялось награждение выдающихся жителей района. Подавляющее большинство из них - это простые труженики, скромные и сильные люди.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени наградили первого заместителя главы муниципалитета Надежду Муравскую.

Благодарность главы региона объявили:

заместителю главного врача ЦРБ Инне Павленко, главе Хоперского поселения Сергею Писанову, председателю Совета директоров ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского» Александру Фендрикову, начальнику управления образования Оксане Шинтяпкиной.

Звание «Почетный гражданин Тихорецкого района» присвоили: директору общества с ограниченной ответственностью «Труд-З» Андрею Зотову, ректору Кубанского государственного университета Михаилу Астапову, трактористу-машинисту хозяйства «Заречье» Александру Гончарову, руководителю авиамодельного кружка городского Дворца культуры Сергею Лукашову, председателю Совета директоров АО «Родник» Николаю Тимошенко, жительнице Еремизино-Борисовского сельского поселения Нине Якименко.

ДОСКА ПОЧЕТА

В центре города открыли обновленную Доску Почета. Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в торжественной обстановке поздравил людей, которые своим трудом и достижениями прославляют нашу малую Родину. Традиционно на Доске Почета три блока: «Слава людям труда!», «Достойная смена» и «Лучшие предприятия нашего района». Всех объединила любовь к своему делу и вклад в развитие муниципалитета.

Так, в разделе «Слава людям труда» - 21 тихоречанин. Блок «Достойная смена» представляют 6 молодых ребят, добившихся высоких результатов в учебе, спорте, общественных делах и творчестве. В разделе «Лучшие предприятия нашего района» - «Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского», ПАО «Родник» и ЗАО им. С. М. Кирова.