2019-08-23T16:13:44+03:00
Происшествия

«Искали по всей Кубани, а он оказался в Поволжье»: Пропавший из детского лагеря школьник с зелеными волосами найден

Подросток сбегает от взрослых уже не первый раз
Евгения СОРОКА
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Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_krajФото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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О том, что 14-летний подросток пропал во время отдыха в детском лагере Кабардинки, стало известно 25 июня.

- Он вышел за пределы детской здравницы и не вернулся, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски осложнялись тем, что выяснить, как именно пропал ребенок, не удалось. Он не проходил через главный вход, никто из охранников его не видел, а значит сбегал он окольными путями. О том, куда направился парень, тоже было не ясно. О своих планах товарищам он сообщил, на связь ни с кем не выходил.

На поиски школьника бросились правоохранители, на помощь им пришли неравнодушные жители и волонтеры поискового отряда. В Сети распространили ориентировку на мальчика. Из толпы его можно было узнать по необычному цвету волос - они у него сине-зеленые. К тому же было известно, во что был одет парень в день пропажи: серая кофта, на спине красный силуэт и цифры, а также серые штаны с резинкой, сине-зеленые светлые кроссовки.

Еще одна деталь, о которой сообщили в поисковом отряде, - молодой человек нуждается в медицинской помощи. А значит, искать его нужно было, как можно скорее. Но шли дни, а поиски были безуспешными.

Потом стало известно, что ровно год назад его уже искали. 6 мая 2018 года он ушел из реабилитационного центра в Санкт-Петербурге, где живут подростки, находящиеся в социально опасном положении или оставшиеся без попечения родителей. Но тогда его нашли через 6 дней.

Информацию распространяли не только среди жителей Кабардинки, но и других районов края. Парень мог находиться, где угодно. Полиция же разослала ориентировки своим коллегам по всей России. И спустя почти три недели после пропажи школьник был найден.

- Его искали по всей Кубани, а он оказался в Поволжье, - удивлялись люди, помогавшие распространять информацию о пропаже.

Мальчика нашли в Пензе.

Мальчика нашли в Пензе.

Правоохранители обнаружили его в полутора тысячах километров от Кабардинки - в Пензе.

- Подросток жив, травм он не получил, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На попутных машинах он умудрился добраться до города, где парня ждали знакомые. У них он и остановился. После того, как подростка нашли, с ним провели беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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