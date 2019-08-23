Мать 15-летнего подростка шантажировали, требуя 600 тысяч рублей за отказ возбуждать дело по наркотикам

Днем, 17 августа, матери 15-летнего Вадима Шипилова (имя и фамилия изменены — авт.) позвонили с номера сына. В трубке раздался мужской голос с характерным кавказским акцентом.

- Вы мать Вадима? Он задержан за распитие спиртного на улице К.Лучко в районе «Х-ФИТ», - заявил звонивший и потребовал Викторию срочно приехать по данному адресу.

Уже через сорок минут женщина была на месте. Но то, что она услышала в следующий момент, лишило ее дара речи.

- Вадик сидел между двумя взрослыми мужчина. Его не скручивали, не били, но выглядел мальчишка подавленным, - рассказал источник «КП» - Кубань».

Матери они сказали, что у пацана серьезные проблемы. И виной тому не бутылка пива, которую подросток пригубил на площади, как раньше было заявлено по телефону. А сверток мифидрона, который он якобы хотел заложить для будущих покупателей во дворе многоэтажки в Краснодаре. На вопрос женщины, почему они сразу не сказали ей о наркотиках, те ответили, что решили попробовать не губить мальчика.

- Решить вопрос можно и не заводить уголовное дело, если ты сегодня, в 9 вечера, принесешь нам 600 тысяч рублей, - уверенно сказал один из мужчин. - А парень ваш пока здесь останется.

Семье 15-летнего Вадима Шипилова негде было взять такую сумму денег до вечера. Виктория пошла в полицию.

- Оперативники отправились на розыски подростка. В условный час в условленном месте мужчины ждали денег, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - И не ожидали, что нагрянет полиция.

Одного из вымогателей 24-летнего Вадима Л. задержали и он уже дает показания. А второй Курбан Ю. сбежал.

- Есть подозрения, что в этом преступлении участвовал полицейский из отдела в Юбилейном микрорайоне Краснодара, - уточнил источник «КП».

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

- Сейчас проводится проверка по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - заявили «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД по Краснодару.