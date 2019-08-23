На Кубани вдовцу с четырьмя детьми строительная компания «Неометрия» подарила дом

Петр Березкин стал многодетным вдовцом два года назад – жена Наталья умерла спустя месяц после родов. На руках у мужчины остались трое старшеньких и новорожденный Петя, малыша дети назвали в честь своего папы, который теперь стал и мамой тоже. Родственники помогали добрым словом, но все заботы о детях и доме легли на плечи Петра. Мужчина говорит, с супругой прожили в счастливом браке 15 лет. Познакомились на работе, поняли, что друг без друга не могут. Петр взял на себя роль добытчика, Наталья – хранительницы очага.

- Сколько себя помню, всегда крутился, зарабатывал деньги, - говорит мужчина. - Работал и в колхозе слесарем, и установщиком гранитных памятников, даже на стройке Крымского моста пригодился – сначала арматурщиком-бетонщиком, монтажником-высотником, потом доверили обучать новеньких. В общем, без работы никогда не сидел. А что делать, если «семеро по лавкам». Андрей, Нина, Надежда и вот теперь Петя.

Мать семейства умерла внезапно

В семье Березкиных сейчас старший Андрей – ему 16 лет – учится в колледже, о будущей профессии пока не думает, текущих дел хватает. По мере возможности помогает отцу с младшенькими и с домашними делами. Заботится о пятнадцатилетней сестре Нине, она инвалид и находится на домашнем обучении. Девочка очень общительная и добрая, но вот школьная программа дается тяжело. Учится готовить и вытирать пыль, параллельно играя в куклы, и двенадцатилетняя Наденька. Отец семейства говорит, что она отлично справляется с обязанностями няньки и помогает с младшеньким Петей, как может.

- После смерти жены мир перевернулся, - вспоминает Петр. - Раньше такого, чтобы с семьей много времени проводить, не было. Я постоянно на работе или «шабашке», старался любую копейку в семью принести, только после работы каждую свободную минуту дома. Периодически удавалось выбраться «в люди» - в кафе или развлекательный центр. О больших путешествиях можно было только мечтать.

Семья жила довольно скромно. Как существовать после смерти любимой жены и матери, не представляли. Еще недавно постоянно занятому на разных работах отцу семейства пришлось осесть дома с поварешкой и пеленками. Мужчина за два года научился быть своим детям за обоих родителей. Для такой большой семьи Березкиным съемной квартиры было мало, пришлось арендовать небольшой саманный домик в станице в Новокубанском районе. Гостиная с кухней, две спальни и прихожая – все апартаменты многодетной семьи. Есть материнский капитал, да только купить за эти деньги жилье было невозможно, в ипотеку банки не одобряли – безработный да еще и с четырьмя несовершеннолетними детьми. Даже обращаться не стоило.

В семье четверо детей

Однажды, когда Петр в очередной раз пытался сложить куски семейной мозаики в цельную картину, его сестра предложила: «Пиши во все инстанции и организации, вдруг помогут». Мужчина отнесся к предложению скептически: «Не Новый год вроде, да и в чудеса не верю», но совету последовал – терять многодетному вдовцу было уже нечего. А недавно раздался звонок: «На вашу просьбу о помощи откликнулась строительная компания «Неометрия». У вас есть время найти подходящий дом на определенную сумму денег…».

Этот момент Петр до сих пор вспоминает с дрожью в голосе.

- Такого просто не бывает. Еще вчера я латал дыры в съемном доме и пытался как-то разместить всех детей, а теперь выбираю двухэтажные хоромы в пригороде Армавира!

На оформление всех документов ушло около двух недель.

- Никакой бумажной волокиты, все быстро оформили, и вот на днях сделка состоялась – дом теперь официально в моей собственности. И теперь я верю, что чудеса случаются не только в кино или сказках, но и в реальной жизни тоже, - радуется новоиспеченный домовладелец.

На вопрос, какой он, ваш новый дом, Петр отвечает, затаив дыхание:

- Он с мансардой.

Своим детям Петр Березкин старается ни в чем не отказывать

Более детальные цифры дает риелтор, который помогал отцу семейства заключать сделку, - дом двухэтажный, 140 квадратов, с мансардой (это вы уже знаете), по санузлу на каждом этаже… Петр же говорит о новом доме, как ребенок о подарке, который даже не мечтал получить.

- У нас теперь огромные хоромы. Вы представляете, у каждого ребенка по комнате! На втором этаже три спальни – у детей сейчас дележка комнат, разбираются, кому какая достанется. На первом этаже – кухня, просторная гостиная, прихожая и еще одна спальня, хоть семейные спектакли ставь или конкурсы самодеятельности устраивай! А за домом – детская площадка, футбольное поле, лес и речка, – делится впечатлениями многодетный папа. - В общем, красота и раздолье для детей. Причем важно, что не только свежий воздух, но еще и близость к школе и детскому саду, так что я спокоен за устройство своих ребят. Вот, поеду справки собирать, переводиться же надо – учебный год на носу.

Петр не очень разговорчив, объясняет тем, что дел сейчас много.

- Каждый день носимся с детьми по строительным и мебельным магазинам – выбираем стройматериалы и интерьер в свои хоромы, - по-другому новый дом многодетное семейство не называет. Непривычно просторно.

Сейчас за стенами из красного кирпича кипит работа – кладут плитку, красят стены, клеят обои. Семье Березкиных не терпится справить новоселье в доме, о котором раньше они даже подумать не могли. Сайты с объявлениями о продаже недвижимости даже не открывали – самые смелые мечты разбивались о бытовую реальность.

- Спасибо Борису Геннадьевичу Юнанову, генеральному директору «Неометрии», теперь у нашей семьи есть все то, о чем еще недавно не могли даже мечтать.

Суматохой переезда не занят разве что маленький Петя. У него сейчас другие заботы – вовремя поесть и вовремя поспать, ну и поиграть с любимицей Наденькой. Пете в октябре исполнится два года. О том, что у него, кроме папы, была и мама, он будет знать только по фотографиям и рассказам братьев и сестер. А о том, что когда-то жил в крохотном съемном домике, не узнает никогда.

- Пусть сразу к хорошему привыкает, - улыбается его отец, Петр Березкин.