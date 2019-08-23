2019-08-23T16:34:27+03:00
Происшествия

Разрушилось колесо: в Сочи аварийную посадку совершил рейс из Тель-Авива

На борту Airbus А320 «Уральских авиалиний» находились 160 пассажиров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Аэробус со 160 пассажирами на борту сел с разрущенным колесомАэробус со 160 пассажирами на борту сел с разрущенным колесом
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В аэропорту Сочи днем 23 августа аварийную посадку совершил самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний», следовавший из Тель-Авива рейсом U6-830. На его борту находилось 160 пассажиров.

- По предварительным данным произошло разрушение пневматика левого основного колеса. Оперативные службы Международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно. Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейс следовал из Тель-Авива в Сочи и прибыл с полуторачасовой задержкой. По данным Flightradar24, борт зашел на посадку со второй попытки.

Самолет сел со второй попытки Фото: Flightradar24

Самолет сел со второй попытки Фото: Flightradar24

Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFV был произведен 20 лет назад и с апреля 2010 года эксплуатируется «Уральскими авиалиниями».

Это уже вторая аварийная посадка самолета этой авиакомпании за последний месяц. 15 августа Airbus A321, направлявшийся в Симферополь, приземлился в кукурузном поле близ аэропорта Жуковский после столкновения со стаей птиц. В результате происшествия никто не погиб, благодаря профессиональным действиям экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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