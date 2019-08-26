В Москве умерла тревел-блогер из Краснодара, которая впала в кому после ДТП на Бали
В одной из московских больниц умерла блогер из Краснодара, которая после аварии на Бали впала в кому. Это произошло вечером 25 августа.
- Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже, - написали в посте у девушки на странице в Instagram.
Напомним, Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле на острове Бали. Это произошло в воскресенье, 11 августа. Около 04:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, но она приходила в сознание. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому.
На лечение Олеси близкие собрали в первые сутки после аварии около 27 тысяч долларов, но приостановили сбор после отмены операции.
После на Бали прилетел врач из России со всем оборудованием. Сделали компьютерную томографию, провели консилиум. К сожалению, там не было возможности для дальнейшего лечения. Приняли решение о транспортировке в Россию.
Несколько дней назад ее перевезли на лечение в одну из московских клиник. Девушка находилась в коме, но состояние было стабильным. Российские врачи проводили необходимые обследования.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Тревел-блогер из Краснодара Олеся Сацункевич попала в ДТП на Бали и впала в кому
Известная краснодарская блогер Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле на острове Бали. Это произошло в воскресенье, 11 августа. Около 04:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, но она приходила в сознание. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому (читайте далее)
Тревел-блогера из Краснодара, попавшую в ДТП на Бали, доставят в Москву
На Бали не было возможности для дальнейшего лечения. В итоге приняли решение о транспортировке в Москву (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU