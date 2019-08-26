2019-08-26T07:50:02+03:00
Общество

В Москве умерла тревел-блогер из Краснодара, которая впала в кому после ДТП на Бали

Вечером 25 августа на странице Олеси Сацункевич сообщили о том, что ее не стало
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/ole_upФото: instagram.com/ole_up
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В одной из московских больниц умерла блогер из Краснодара, которая после аварии на Бали впала в кому. Это произошло вечером 25 августа.

- Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже, - написали в посте у девушки на странице в Instagram.

Напомним, Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле на острове Бали. Это произошло в воскресенье, 11 августа. Около 04:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, но она приходила в сознание. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому.

На лечение Олеси близкие собрали в первые сутки после аварии около 27 тысяч долларов, но приостановили сбор после отмены операции.

После на Бали прилетел врач из России со всем оборудованием. Сделали компьютерную томографию, провели консилиум. К сожалению, там не было возможности для дальнейшего лечения. Приняли решение о транспортировке в Россию.

Несколько дней назад ее перевезли на лечение в одну из московских клиник. Девушка находилась в коме, но состояние было стабильным. Российские врачи проводили необходимые обследования.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Тревел-блогер из Краснодара Олеся Сацункевич попала в ДТП на Бали и впала в кому

Известная краснодарская блогер Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле на острове Бали. Это произошло в воскресенье, 11 августа. Около 04:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, но она приходила в сознание. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому (читайте далее)

Тревел-блогера из Краснодара, попавшую в ДТП на Бали, доставят в Москву

На Бали не было возможности для дальнейшего лечения. В итоге приняли решение о транспортировке в Москву (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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