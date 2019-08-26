Формула 1 в Сочи: дата проведения, билеты и цены, программа

Главное спортивное событие осени – Формула 1 приезжает в Сочи. На трассе в Олимпийском парке будут уже в шестой раз состязаться лучшие гонщики планеты. Кроме того, гоночный уикенд будет насыщен культурной программой, а также в эти дни пройдут заезды Формулы 2 и Формулы 3.

Дата проведения Формулы 1 в Сочи

Гран-При России Формулы 1 в Сочи пройдет с 26 по 29 сентября на Сочи Автодроме в Олимпийском парке. Сама гонка начнется в 14:10 29 сентября.

Билеты и цены на Формулу 1 в Сочи

Билеты на Формулу 1 в Сочи уже поступили в продажу. Минимальная стоимость – 4490 рублей, самый дорогой билет стоит 6060 долларов США.

Самые доступные билеты – в зону свободного размещения. Это открытая территория без посадочных мест вокруг ледового дворца «Большой». Трехдневный билет сюда стоит 4490 рублей, в него не входит прогулка по пит-лейну.

Формула 1 в Сочи пройдет с 26 по 29 сентября Фото: СочиАвтодром

Билеты на трибуны Т4 и Т3 стоят от 6990 рублей, на трибуны Т2 и Т1 от 7990 рублей, а на главную трибуну перед которой стартуют и финишируют болиды – от 12990 рублей. Все билеты действительны на три дня, за каждым билетом закреплено место, напротив трибуны есть экран, на котором можно наблюдать за ходом гонки. На главной трибуне также предусмотрен фан-сектор Mersedes-AMG.

Кроме того, на главной трибуне есть ложи. Места класса комфорт стоят от 33 390 рублей, билет в семейную ложу и ложу SILVER от 49 990 рублей, в ложу GOLD от 129 000 рублей, а в ложу пилотов PLATINUM от 159 000 рублей. Помимо мест с хорошим обзором, в каждую из категорий входят дополнительные услуги.

Самые эксклюзивные билеты - Formula One Paddock Club. Места расположены прямо над боксами команд, члены клуба имеют доступ в бар, в стоимость входят изысканные блюда, встреча с пилотами, фотозона с трофеем и еще много чего. Билет на пятницу стоит 1 050 долларов, на пятницу и субботу 5 520 долларов, а на три дня 6 060 долларов.

Программа гоночного уикенда Формулы 1 в Сочи

26 сентября, четверг

09:00 – 12:30 Прогулка по пит-лейну для владельцев билетов на 4 дня (вход с 08:50 до 12:00)

15:50 – 17:45 Автограф-сессия пилотов Формулы 1. Главная сцена Medals Plaza

Весь день с 10 до 18 – развлекательные зоны для детей и взрослых, F1 FanZone с гоночными симуляторами.

27 сентября, пятница

8:20 – 09:05 Тренировка Формулы 3

09:30 - 10:15 Тренировка Формулы 2

11:00 - 12:30 Первая тренировка Формулы 1

13:00 - 13:30 Квалификация Формулы 2

15:00 - 16:30 Вторая тренировка Формулы 1

17:00 - 17:30 Квалификация Формулы 3

Весь день с 10 до 18 – развлекательные зоны для детей и взрослых, F1 FanZone с гоночными симуляторами.

20:00 – концерт группировки «Ленинград»

28 сентября, суббота

09:00 – 09:30 Тренировка пит-стопов Формулы 1

10:15 - 11.00 Первая гонка Формулы 3

12:00 - 13:00 Третья тренировка Формулы 1

13:20 - 13:50 Парад пилотов Формулы 2

15:00 - 16:00 Квалификация Формулы 1

16:45 - 17:30 Первая гонка Формулы 2

Весь день с 10 до 18 – развлекательные зоны для детей и взрослых, F1 FanZone с гоночными симуляторами.

19:00 –концерт группы «Мумий Тролль»

29 сентября, воскресенье

09:55 - 10:40 Вторая гонка Формулы 3

11:20 - 12:10 Вторая гонка Формулы 2

12:30 - 13:00 Парад пилотов Формулы 1 на треке

13:50 - 14:00 Церемония открытия Гран-при России Формулы 1

14:10 - 16:10 Гонка Формулы 1

Весь день с 10 до 18 – развлекательные зоны для детей и взрослых, F1 FanZone с гоночными симуляторами.