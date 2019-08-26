«Шестерка» Сергея Цапка избил жену, ребенка и мать

В доме на окраине улицы Крупской в Кущевской всегда шумно. И не потому, что там часто полно гостей – глава семейства 38-летний Олег Жуков с завидной периодичностью гоняет жену, ребенка и мать.

Жукова в станице хорошо знают. Ему приписывают связь с кущевской бандой цапков.

Когда главарь ОПГ Сергей Цапок был жив, Олега Жукова считали его «шестеркой». А после жесткого убийства 12 человек в доме фермера Аметова, силовики распространили список из 30 человек, которые находились у Цапка на побегушках. В их числе был и Жуков.

Сергей Цапок в зале суда

Только когда цапки убивали 12 человек в Кущевской, Жуков уже коротал срок за решеткой. За полгода до резни в доме фермера, его осудили сразу по трем статья Уголовного кодекса – за причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и за наркотики. Дали тогда 3,6 года колонии.

До этого он уже был судим за разбой. Из мест не столь отдаленных Жуков вышел в 2006 году. А тут снова на него завели дело. На этот раз по статье 116 УК РФ («Побои»).

- В середине августа Жуков буянил, избил жену, ребенка и мать, - рассказал «КП»-Кубань» источник в полиции Кущевского района. – В ходе проверки выяснилось, что он регулярно избивал свою семью.

Как стало известно «КП», в полиции это дело раскрыли. Однако 22 августа в Кущевский районный суд поступило дело на Олега Жукова совершенно по другой статье. И не уголовного кодекса, а по административке. По данным суда, постановление о назначении административного наказания в Жукову уже вынесено. За мелкое хулиганство его оштрафовали на тысячу рублей.

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