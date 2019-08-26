Обзор матча Урал – Сочи 26 августа 2019 – 2:1. Счет, голы, статистика игроков

Гол Заболотного не помог «Сочи» добыть свою первую победу в премьер-лиге. «Урал» выиграл на домашней арене со счетом 3:1. В первом тайме с пенальти, назначенном с помощью VAR, отличился Бикфалфи, а во втором тайме забили Панюков и Димитров.

Обзор матча Урал – Сочи

Обе команды подходили к этой встрече в разном настроении и состоянии. «Урал» после удачного старта провалил две последние встречи, пропустив семь мячей от ЦСКА и «Крыльев Советов». «Сочи» же за шесть туров не одержал ни одной победы, забив единственный гол с пенальти «Оренбургу», но движение «барсов» выглядело поступательным. Дмитрий Парфенов и Александр Точилин решились на перестановки в составах. А болельщики ждали интересного футбола от двух запредельно мотивированных соперников.

Но с первых минут оказалось, что на победу максимально заряжен «Урал». Хозяева сразу же прижали сочинцев к своей штрафной, а Баринов, Бавин и Панюков угрожали воротам Джанаева. В первые 15 минут «Сочи» практически не покидал свою половину поля.

Одна из атак закончилась падением Бавина в штрафной после столкновения с Юргановым. Свисток Карасева промолчал, но после остановки в дело вступил видеоассистент Михаил Вилков. Решение пришлось принимать главному арбитру – Сергей Карасев провел около минуты у экрана и указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Бикфалви – 1:0.

Но и после гола «Урал» продолжил давить гостей к штрафной. Оборона «Сочи» отбивалась раз за разом, но об осмысленных атаках не шло даже речи. На 36-й минуте Александр Точилин провел замену, вместо Юрганова на поле вышел Мостовой, команда перестроилась на игру в два центральных защитника.

Урал - Сочи. 1:0. Эрик Бикфалви (пенальти, VAR), Российская Премьер-Лига, 7 тур 26.08.2019.Урал - Сочи. 1:0. Сергей Карасев назначил пенальти с помощью VAR

Замена сработала, «Сочи» стал набирать обороты в атаке. В концовке тайма Мостовой отдал передачу на Бурмистрова, который ворвался в штрафную и отдал передачу на Антона Заболотного, тот с двух метров поразил ворота Годзюра. Это был первый гол нападающего в чемпионате России за 15 месяцев и первый гол «Сочи» с игры! 1:1 – первый тайм начинался ужасно для гостей, но его результат оказался вполне приемлемым.

Вторая половина встречи уже проходила в равной борьбе. Панюков и Бавин заводили атаки «Урала», а у «Сочи» Нобоа проверил Годзюра парой неплохих дальних ударов. Серия сочинских атак прервалась опасным отрезком в исполнении хозяев – Панюкову не хватило нескольких сантиметров, чтобы забить второй мяч после подачи Бикфалви.

Урал - Сочи. 1:1. Антон Заболотный, Российская Премьер-Лига, 7 тур 26.08.2019.Урал - Сочи. 1:1. Антон Заболотный забивает первый гол за "Сочи"

Середина тайма прошла без явных угроз с обеих стороны. При равной игре «Сочи» пропустил. На 74-й минуте Димитров набросил в центр штрафной Панюкову и тот головой здорово пробил в ворота Джанаев – 2:1. Сразу после гола в составе гостей на поле вышел Карапетян вместо Бурмистрова.

Но новых подходов к воротам «Урала» сочинцы не смогли организовать. Зато на 84-й минуте отличился Димитров, который сместился вдоль линии штрафной и отлично пробил в девятку. Джанаев коснулся мяча лишь кончиками пальцев.

Сомнений в победе «Урала» после этого гола не осталось – хозяева уверенно довели дело до победы и прервали серию неудач. А «Сочи» хоть и забил с игры, но пока продолжает оставаться на дне турнирной таблицы.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Урал – Сочи 3:1 (1:1). Голы: Бикфалви, 16 (с пенальти), Панюков, 74, Димитров, 84 – Заболотный, 43

Статистика игроков

Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Насыров, 90), Бавин (Ильин, 65), Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков (Егорычев, 79)

Сочи: Джанаев, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 36), Маргасов (Калугин, 80), Бурмистров (Карапеятн, 76), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный

Судья: Сергей Карасев (Москва)

Предупреждения: Ароян, 45, Димитров, 79 - Набиуллин, 37

26 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 10 171 зритель.