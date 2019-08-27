Расти, царь-рыба!

В классической литературе все просто: если пишут «на обед была рыба», почти наверняка это означало, что к столу подали осетра или стерлядь. Сегодня промышленный промысел царь-рыбы запрещен, как и ее «младшей сестры». Эти водные обитатели из категории деликатесов давно перешли в разряд редких, находящихся под угрозой исчезновения видов рыб. Природа не справляется с воспроизводством, и за дело взялись люди. Причем вовсе не ихтиологи: ООО «Транснефть - ТСД» строит и реконструирует объекты трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть». И неотъемлемой частью этой работы является природоохранная деятельность.

Сохранить и приумножить

В конце июля ранним утром на берегу реки Кубани собралась целая комиссия: специалисты Азово - Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представители специализированной рыбоводной организации и сотрудники предприятия. Здесь, ниже по течению от Краснодарского гидроузла, к своему первому большому плаванию приготовились более 80 тысяч мальков осетра русского и почти 22 тысячи маленьких остроносых стерлядок. Чтобы подрастающее поколение выжило на «вольных хлебах», адаптировалось к новым условиям, нужно все сделать по строгим правилам. Для успешного выживания молоди в естественных водоемах стандартным считается начальный вес 1,5 - 3 грамма, поэтому перед выпуском определяют среднюю штучную навеску. Комиссия должна убедиться, что рыбки не слишком крупные, иначе они не смогут прокормить себя в период адаптации.

Фото ООО «Транснефть - ТСД»

Чтобы переселение прошло без травматизма, из грузовиков к воде протянули круглый желоб - по нему-то новоселы и устремились в реку Кубань. Часть из них успешно приживется, другая - неизбежно станет частью природного круговорота, звеном в пищевой цепи. И подтверждение этого комиссия смогла наблюдать тут же: пока рыбки приходили в себя в прибрежных водах, к ним подкралась змея и утащила одного малька себе на обед. Что ж, на этом и держится баланс в природе! Поэтому польза от помощи человека водному миру двойная - это рост не только конкретной популяции, но и других видов, с ней взаимодействующих. Если малек осетра не станет чьей-то добычей, он будет расти около 10 лет, чтобы оставить потомство. Всего же эта рыба живет до полувека, в отличие от стерляди, жизненный путь которой составляет до 30 лет.

Место для выпуска выбрано не случайно: Краснодарский край уже несколько лет является зоной повышенного внимания ООО «Транснефть - ТСД». Здесь полным ходом идет реконструкция магистрального нефтепровода «Куйбышев - Тихорецк». Труба не всегда идет по суше - порой инженерам предприятия приходится преодолевать водные преграды. И чтобы не только сохранить местную фауну в сложившейся экосистеме, но и приумножить ее, ООО «Транснефть - ТСД» ежегодно пополняет акваторию биоресурсами. Не стал исключением и 2019 год.

Фото ООО «Транснефть - ТСД»

Более полумиллиона мальков

В своей деятельности дирекция руководствуется экологическими стандартами, которые являются неотъемлемой частью политики ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности и промышленной и экологической безопасности. Эти требования являются едиными для всех организаций системы «Транснефть». В ее основе лежит обязанность учитывать все последствия строительства трубопроводов и нивелировать их. Способствующие этому мероприятия общество проводит во всех регионах своего присутствия: Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.

Этим летом ООО «Транснефть - ТСД» устроило «большое переселение» молодой стерляди в бассейны Саратовского, Горьковского, Чебоксарского, Волгоградского водохранилищ, а также осетра русского - в акваторию Азовского моря. Руководствуясь требованиями природоохранного законодательства РФ, предприятие в июле выпустило в естественную среду обитания более 585 тысяч особей ценных пород.

Работа не закончена: всего в этом году общество планирует осуществить выпуск более 695 тыс. штук молоди рыб в Саратовской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Самарской, Ивановской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае.