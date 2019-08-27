2019-08-27T15:42:27+03:00
Происшествия

«Таня, извините»: стрелок из анапского типа попросил прощения у девушки, которую избил винтовкой

Несмотря на это, вины своей он так и не признал
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Нападение на девушку в тиреНападение на девушку в тире
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В Краснодарском краевом суде прошло обжалование меры пресечения для предпринимателя из Крымска Сурена Гелояна, который избил винтовкой девушку в Анапе.

ЧП случилось 11 августа в 20:50 в стрелковом тире в Большом Утрише, что под Анапой. Тогда в клуб завалилась компания подвыпивших мужчин, среди которых был и Сурен Гелоян, чтобы пострелять. Но сотрудница тира отказалось включать винтовки. Девушка сказала, что в таком виде, в котором они пришли, стрелять нельзя. На что Сурен Гелоян начал крушить все вокруг, плюнул девушке в лицо и швырнул в нее воздушку. У девушки рассечен лоб, врачи его зашивали.

Дебошира потом искала полиция по записям с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в тире. А когда нашли, и выяснилось, что девушку покалечил предприниматель из Крымска Сурен Гелоян. Его задержали и по решения суда отправили под стражу на два месяца. Но Гелоян решил обжаловать решение суда.

В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

Сурен Гелоян. Фото: СК РФ по Краснодарскому краю

Сурен Гелоян. Фото: СК РФ по Краснодарскому краю

- Суд доводы Гелояна и его защитников отклонил, он останется в следственном изоляторе до момента направления уголовного дела в суд, - рассказал «Кубанским новостям» адвокат потерпевшей девушки Владимир Макаров. – Гелоян просил прощения у потерпевшей, при этом не уточнял за что. То есть он просто заявил: «Таня, извините», но вины своей не признал, утверждая, что во время инцидента в тире бросил винтовку не в Таню, а в сторону, и что Таня сама махнула рукой и причинила вред своему здоровью.

Владимир Макаров также рассказал, что сейчас возле дома потерпевшей дежурят казаки. Так как семье девушки поступают угрозы.

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В Анапе пьяный мужчина напал на сотрудницу тира

Драка в тире Анапы случилась 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны.

- Один из них сказaл мне включить оружия, я откaзала ему, aргументировав тем, что пьяным людям нельзя стрелять в тире, - рaссказывает девушка. - Его это очень разозлило, он стaл мaтерить меня с головы до ног, крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул воздушку мне в голову. У меня рассечение лбa и ушибы левой кисти. Все пaрни, что были с ним просто стояли и ничего не делaли. После того, как у меня полилaсь кровь, он не остaновился, a продолжил мaтерить меня и крушить всё, что было рядом (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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