Дима Билан полетал над Сочи

Дима Билан, как и многие звезды российской эстрады, сейчас находится в Сочи. Он участвует в «Новой волне-2019». Пока другие исполнители нежатся на побережье, певец решил покорить горы. Утром 27 августа он отправился на Красную Поляну и добрался до самой вершины - Роза Пик, которая находится на высоте в 2320 метров.

Затем он спустился чуть ниже, чтобы попасть в водопадам. На высоте 1400 метров вдоль течения реки Менделиха расположен парк, созданный матушкой-природой. Там и находятся живописные водопады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728403" frameborder="0"></iframe> Дима Билан на Красной Поляне Видео: instagram.com/bilanofficial.

От прогулки в горах певец остался в восторге. Он прошел 9 000 шагов, о чем поделился со своими поклонниками.

- Сочи, Роза Хутор - это потрясающие места, люди! Восторг!, - написал в своем аккаунте Дима Билан.

А затем известный исполнитель решил увидеть всю красоту гор с высоты птичьего полета, согласившись на параплан. Стоит сказать, осуществить свою мечту певец хотел еще в прошлом году. Однако непогода внесла коррективы в планы артисты - на два часа он застрял в горах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728402" frameborder="0"></iframe> Дима Билан на параплане в Сочи Видео: instagram.com/bilanofficial.

- Меня два раза не пускала погода взлететь над землей. Один раз в Гоа ветер закончился на моей очереди и уже в Сочи в прошлом году такая же история. Но я же не могу остановиться и не дожать это свое желание, - признался Дима Билан поклонникам.

Взмыв в воздух вместе с инструктором, певец, словно потерял дар речи. Он смотрел по сторонам и любовался живописными видами.

- Господа, это нереально! - сказал в видео Билан.

- Да лучше спой уже, - предложил ему инструктор.

- Здесь все вокруг поет, я тут лишний, - ответил певец.

Напомним, 28 августа в Сочи пройдет бесплатный концерт звезд российской эстрады, в том числе Дима Билан.