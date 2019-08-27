2019-08-27T16:08:40+03:00
Звезды

Дима Билан полетал над Сочи

Захватывающие видео он опубликовал в своем Instagram [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Певец в восторге от горных пейзажей. Фото: instagram.com/bilanofficialПевец в восторге от горных пейзажей. Фото: instagram.com/bilanofficial
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Дима Билан, как и многие звезды российской эстрады, сейчас находится в Сочи. Он участвует в «Новой волне-2019». Пока другие исполнители нежатся на побережье, певец решил покорить горы. Утром 27 августа он отправился на Красную Поляну и добрался до самой вершины - Роза Пик, которая находится на высоте в 2320 метров.

Затем он спустился чуть ниже, чтобы попасть в водопадам. На высоте 1400 метров вдоль течения реки Менделиха расположен парк, созданный матушкой-природой. Там и находятся живописные водопады.

Дима Билан на Красной Поляне Видео: instagram.com/bilanofficial.

От прогулки в горах певец остался в восторге. Он прошел 9 000 шагов, о чем поделился со своими поклонниками.

- Сочи, Роза Хутор - это потрясающие места, люди! Восторг!, - написал в своем аккаунте Дима Билан.

А затем известный исполнитель решил увидеть всю красоту гор с высоты птичьего полета, согласившись на параплан. Стоит сказать, осуществить свою мечту певец хотел еще в прошлом году. Однако непогода внесла коррективы в планы артисты - на два часа он застрял в горах.

Дима Билан на параплане в Сочи Видео: instagram.com/bilanofficial.

- Меня два раза не пускала погода взлететь над землей. Один раз в Гоа ветер закончился на моей очереди и уже в Сочи в прошлом году такая же история. Но я же не могу остановиться и не дожать это свое желание, - признался Дима Билан поклонникам.

Взмыв в воздух вместе с инструктором, певец, словно потерял дар речи. Он смотрел по сторонам и любовался живописными видами.

- Господа, это нереально! - сказал в видео Билан.

- Да лучше спой уже, - предложил ему инструктор.

- Здесь все вокруг поет, я тут лишний, - ответил певец.

Напомним, 28 августа в Сочи пройдет бесплатный концерт звезд российской эстрады, в том числе Дима Билан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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