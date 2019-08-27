2019-08-27T16:27:18+03:00
Общество

В парке «Краснодар» с начала года пострадали 20 человек

Из них травмы получили 10 детей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мальчик пострадал во время прогулки в парке с родителями. Фото: instagram.com/zvarygin_Мальчик пострадал во время прогулки в парке с родителями. Фото: instagram.com/zvarygin_
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В выходные дни большинство краснодарцев, если не выезжают за город, то гуляют в скверах. Одно из самых (если не самое) популярных мест - парк Галицкого. Сюда приходят всей семьей или с друзьями, с любимой половинкой или коллегами. Вот только иной раз такие походы заканчиваются вызовом скорой. Совсем свежий случай - помощь медиков потребовалась юноше, который упал с самоката.

Парню повезло - он отделался легкой травмой, но медики хорошо помнят ситуации и посерьезнее. Так, например, 10 июля в парке «Краснодар» женщина на велосипеде сбила 5-летнего мальчика.

- Не знаю, как она пыталась затормозить, но от удара сын упал на землю. Из головы фонтаном ударила кровь, - рассказывал отец пострадавшего мальчика Михаил.

С глубоким рассечением в районе переносицы ребенка доставили в больницу. По словам отца, малышу сделали операцию, а вот велосипедистка даже не извинилась.

- После этого случая слышу, что столкновения происходят достаточно часто, потому что много людей абсолютно невнимательно катаются на велосипедах, самокатах в зоне прогулок, где люди отдыхают с маленькими детьми, - негодовал мужчина.

По данным пресс-службы краснодарской больницы скорой медицинской помощи, помощь врачей жителям города во время прогулки в парке требуется регулярно.

Для велосипедистов в парке действуют запрет в выходные и праздники. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Для велосипедистов в парке действуют запрет в выходные и праздники. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

- В парке Галицкого с начала 2019 года пострадали 20 человек, из них - 10 детей, - сообщают «КП» - Кубань» в краснодарской больнице скорой медицинской помощи. - Доставлены в стационары 18 человек с травмами. Двое людей отказались от госпитализации. Большинство травм получено от столкновений.

Примечательно, что с мая 2019 года в парке действует запрет сразу на несколько видов транспорта. В праздничные и выходные дни после 12:00 запрещено передвижение на велосипедах и электрических гироскутерах, электросамокатах, моноколесах. В будни - ограничений нет.

- Запрет устанавливался «в целях обеспечения комфортного отдыха и безопасности», - сказано в официальном инстаграм-аккаунте парка. - Исключения допускаются для детей в возрасте до 6 лет.

Для тех, кто приезжает на двухколесном транспорте, установили велопарковки. Правда, если нарушителей встретят сотрудники парка, то их не штрафуют, а просят продолжить прогулку пешком.

ВАЖНО!

Чтобы прогулка не была омрачена, врачи советуют быть внимательными. Надевать удобную обувь. Отказаться от туфель на каблуках, неудобных шлепок и отдать предпочтение кроссовкам.

При езде на велосипеде, роликах и скейтах на детях должны быть надеты шлемы. Если ребенок катается неподалеку от проезжей части - нужно быть особенно осторожным, потому что он может нечаянно выехать на дорогу и попасть в ДТП. Поэтому малышей нельзя оставлять без присмотра, а старших нужно научить правилам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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