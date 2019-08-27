На Кубани отчим до смерти забил 4-летнюю падчерицу

В Курганинском районе сотрудники прокуратуры начали проверку по факту гибели 4-летней девочки. Она скончалась 27 августа 2019 года, когда ее везли на машине скорой помощи из дома. Ребенок был без сознания, на его теле, руках и ногах медицинские работники зафиксировали множественные ушибы.

- В данный момент по подозрению в совершении преступления в отношении малолетнего ребенка разыскивают ее отчима. О том, что побои несовершеннолетней нанес именно он, сообщила мать девочки, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту Лабинский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело.

Семья погибшего ребенка на учете в органах системы профилактики не состояла. Соседи не замечали в ее поведении ничего необычного. В Курганинский район направлены сотрудники прокуратуры и краевых органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, В Краснодаре 30-летний гражданин Республики Азербайджан признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ) и ее убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). Мужчина проведет в колонии строго режима 22 года. Ему также, по решению суда, нельзя заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.