Обзор матча Краснодар – Олимпиакос 27 августа 2019 – 1:2. Счет, голы, статистика игроков

Чуда не произошло. «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. На быстрый гол Уткина греки ответили дублем Аль-Араби, добыли победу и прошли в групповой этап турнира.

«Краснодар» завершил свой путь в Лиге Чемпионов и продолжит играть в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка состоится 30 августа.

Обзор матча Краснодар – Олимпиакос

Перед «Краснодаром» стояла невероятная задача отыграть четыре мяча у соперника, который не пропускал вообще в этом сезоне.

«Горожане» серьезно изменили стартовый состав, относительно первого матча в Греции. Вместо Матвея Сафонова, место в воротах занял Станислав Крицюк. Слева в обороне появился Дмитрий Стоцкий, сменивший Кристиана Рамиреса. Самые серьезные изменения произошли в центре поля. Вместо Кабеллы, Камболова и Намли, с первых минут вышли Олссон, Сулейманов и Уткин.

Тренер «Олимпиакоса» менять победный состав не стал, но перед стартовым свистком стало известно, что вместо Герреро, получившего повреждение, сыграет Аль-Араби.

Гимн Лиги Чемпионов на стадионе «Краснодара» заставил реветь трибуны на запредельной громкости. «Быки» с первых минут понеслись в атаку – терять было уже нечего. Сначала Вандерсон, а затем Берг пытались поразить ворота Са, к этому моменту греки даже толком не владели мячом. Их попытки немного притормозить игру встречал оглушительный свист.

Но первый момент создали гости. Это Поденсе мощно бил от линии штрафно, Крицюк не без труда перевел этот мяч на угловой.

10-я минута стала счастливой для «Краснодара». После отбора Уткина, Берг и Вандесон организовали голевую атаку, в которой отличился молодой полузащитник. Казалось, назревает камбэк. Но пока трибуны ревели от радости, «Олимпиакос» умудрился забить ответный мяч, который оказался решающим. Это Вальбуэна сделал передачу во вратарскую, где Аль-Араби разобрался с защитником и вратарем, мгновенно сравняв счет. Шла 11-я минута. «Краснодару» теперь нужно было забивать пять мячей…

1-0 Даниил Уткин 10' Краснодар - Олимпиакос .

Но хозяева руки не опустили, как не теряли надежды трибуны, они наслаждались Лигой Чемпионов. Шапи получил право на опаснейший штрафной, но мяч пролетел мимо штанги с внешней стороны ворот.

Чуть позже Сулейманов и Цимикас столкнулись в центре поля. Шапи вернулся в игру, но через несколько минут снова упал на газон – очередная потеря «Краснодара». Молодое дарование заменил Намли, шла 32-я минута.

1-1 Юссеф Аль-Араби 11' Краснодар - Олимпиакос .

Вторую половину тайма греки смогли разбить на отрезки и при возможности никуда не торопились, время работало на них.

В концовке первой половины классный момент имел Вандерсон, но его удар пришелся мимо ворот. Редкие атаки «Олимпиакоса» были очень остры, но защитники с ними справлялись. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Второй тайм «Краснодар» начал… с пропущенного гола. Аль-Араби, который вообще не должен был выходить в старте, оформил дубль. Аут у правого углового флажка привел к короткому проходу Вальбуэна и прострелу от лицевой в центр, где мяч после касания форварда залетел в пустые ворота с пары метров.

«Краснодар» искал счастья в долгих позиционных атаках, все угрозы блокировались. А «Олимпиакос» имел шансы забить третий. Удар Вальбуэна под перекладину сначала вытянул Крицюк, а чуть позже обводящий удар француза в девятку лишь немного не попал в створ.

1-2 Юссеф Аль-Араби 47' Краснодар - Олимпиакос .

Тренеры «Краснодара» рано сделали все три замены. Уже до 70-й минуты на поле вышли Скопинцев и Игнатьев. Иван имел шанс отличиться со штрафного, назначенного за игру рукой, но с его непростым ударом справился Са.

Исход противостояния был предрешен, злой гений Аль-Араби под свист трибун покинул поле стадиона «Краснодар», а обессиленные игроки хозяев получали желтые карточки. Предупреждения достались Намли, Олссону и Спайичу.

Классный момент в концовке имел Поденсе, но Крицюк в отчаянном прыжке отбил этот обводящий удар. После этого нападающий покинул поле – Мартинш сделал свою последнюю замену и просто ждал финального свистка, а зрители потянулись к выходам стадиона. Они пропустили лишь очередной упущенный момент Берга, который не дотянулся до мяча, отправленным во вратарскую Скопинцевым и выход Судани на рандеву с Крицюком, который окончился неточным ударом.

6:1 по сумме двух матчей - "Олимпиакос" идет в Лигу Чемпионов.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Олимпиакос 1:2 (1:1). Голы: Уткин, 10 – Аль-Араби, 11, 48.

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Уткин (Игнатьев,67), Вильена, Олссон, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

Олимпиакос: Са, Эльабделлауи, Мерия, Семеду (Сиссе, 65), Цимикас, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе (Камара, 84), Аль-Араби (Судани, 73).

Судья: Дамир Скомина (Cловения)

Предупреждения: Стоцкий, 25, Намли, 70, Олссон, 75, Спаийч, 76.

27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 627 зрителей.