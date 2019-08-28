В Краснодаре жильцы девятиэтажки полгода живут без лифтов

К депутату Государственной Думы Светлане Бессараб обратились жители многоэтажки по Тюляева,11. Они рассказали, что в их доме уже пять месяцев не работают лифты. Менять оборудование начали в конце марта, но вот уже некоторое время работы остановлены. Лифты должны были сдать еще 1 июля, но этого так и не произошло.

Жители жалуются, ведь в доме живут пожилые люди и молодые мамы, которым особенно сложно подниматься по лестнице. В доме на 9 этаже также есть женщина–инвалид, из-за неработающих лифтов она вынуждена сидеть дома.

С такой же проблемой столкнулись жители многоэтажек № 5, 6/1, 10 по улице Тюляева, на Симферопольской, 16 и на 30 Иркутской дивизии 10/2 и это еще не полный список.

- У нас в доме тоже лифт не запустили, хотя обещали, что уже в начале июня он будет работать, - рассказала «КП» - Кубань» жительницы дома №5 по улице Тюляева, представившаяся Ольгой. - А у нас в доме полно стариков, в первом подъезде на верхних этажах живут пенсионеры, они не могут ходить по лестницам туда-обратно. Они стали заложниками коммунальщиков, которые не спешат все делать вовремя.

- Сейчас с этой проблемой будут заниматься МКУ «Горжилхоз». Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб обратилась туда с требованием разобраться в сложившейся ситуации, - сообщили в пресс-службе депутата.

«КП» - Кубань» в МКУ «Горжилхоз» комментарий по поводу данной проблемы с лифтами не дали.

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