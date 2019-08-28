2019-08-28T12:45:02+03:00
Спорт

«Краснодар» вылетел из Лиги Чемпионов. Что дальше?

Клуб пытается восполнить потери и готовится к Лиге Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Футболисты Краснодара перед матчем с ОлимпиакосомФутболисты Краснодара перед матчем с ОлимпиакосомФото: Игорь ГЛАЗКО
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Лига Чемпионов закончилась для «Краснодара» стремительно, едва начавшись. Из четырех матчей «быки» выиграли только один, зато какой – был выбит могучий «Порту». В борьбе за выход в самый престижный клубный турнир краснодарцы понесли большие потери – из-за повреждений не играли Мартынович и Ари, ужасную травму получил Кабелла, не смог доиграть матч с «Олимпиакосом» Шапи. Перед стартом сезона надолго выбыли Классон и Газинский.

«Краснодар» потерял Лигу Чемпионов, ведущих игроков, но не потерял любви болельщиков и уверенности в том, что дальше все обязательно сложится. Воспитанник академии Даниил Уткин забил первый домашний гол в главном турнире континента, а Магомед-Шапи Сулейманов дважды забивал на выезде «Порту». Этим парням всего по 19 лет, но уже ясно, что именно на них будет опираться «Краснодар» в будущем.

Футболисты, клуб, его руководители и 35-летний тренер Мурад Мусаев (еще пару лет тому назад он тренировал юношей), приобрели невероятный опыт, которого и не хватило, чтобы пройти дальше. Как им распорядятся – увидим скоро.

Несмотря на тяжелые удары судьбы и плотный график августа, «горожане» находятся в группе лидеров в домашнем чемпионате и планируют продолжить борьбу за верхние строчки. Трансферное окно открыто до 2 сентября. В ближайшее «Краснодар», вероятно, объявит о переходе новичков, но рассчитывать больше придется и на собственную молодежь.

Слухи отправляют к «быкам» защитника «Рубина» Егора Сорокина, а также бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Более громкие имена «горожанам» по карману, но правила финансового фейр-плей почти не оставляют места для маневра.

«Краснодар» будет играть в групповом этапе Лиги Европы, и списывать со счетов этот турнир не собирается, несмотря на кадровые потери. Больше придется рассчитывать и на своих воспитанников. Немного раньше, чем того хотелось бы Сергею Галицкому.

— Нет, мы не будет поступаться ни одним турниром, мы постараемся максимально качественно выступать в обоих. Будем надеяться, что скоро вернутся Мартынович, Ари. Пауза на игры сборных даст нам передохнуть, постараться выйти с новыми силами, настроением, - сказал после игры с «Олимпиакосом» Сергей Матвеев.

Соперников по Лиге Европы, где «Краснодар» себя чувствует вполне уверенно, клуб узнает 30 августа. «Быки», вероятно, снова окажутся во второй корзине и получит шанс снова встретиться с «Порту», «Ромой», «Арсеналом» или «Манчестер Юнайтед». Матч первого тура состоится уже 19 сентября.

А до паузы на игры сборных «Краснодару» предстоит 1 сентября на выезде сыграть против «Урала». Это хороший соперник, который не отсиживается в обороне и дает свободные зоны, которыми «быки» умеют пользоваться. Прекрасная возможность завершить сложный период на мажорной ноте и перевести дух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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