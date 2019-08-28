2019-08-28T14:24:51+03:00
Общество

В Краснодаре реконструкция кинотеатра «Аврора» начнется через шесть-восемь месяцев

Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с Сергеем Галицким
Александра ПОДУШКО
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"Аврора""Аврора"Фото: Артём ГНАТЕНКО
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Губернатор Кубани и предприниматель обсудили развитие Краснодара, главной темой стала реконструкция краснодарского кинотеатра «Аврора».

Кондратьев, считает, что это знаковое учреждение снова должно стать визитной карточкой города. Завершения его реконструкции с нетерпением ожидают жители и гости кубанской столицы.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь. Особенно с нормативно-правовой базой, документами на землю под ним. Так как именно эти проблемы стали фактором, тормозящими процесс.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как рассказал Сергей Галицкий, обследование кинотеатра уже завершено. Сейчас доделывают документацию. Архитекторы разрабатывают проект реконструкции.

- Вопросы уладят и через шесть-восемь месяцев на «Авроре» уже начнутся внутренние строительные работы. Кинотеатр находится в ветхом состоянии. Но как заявил Галицкий, его команда нашла способ, как укрепить здание, не меняя внешнюю составляющую, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба края

Фото: пресс-служба края

Напомним, "Аврору", которая находится на главной улице Краснодара – Красной, закрыли на ремонт еще четыре года назад. Из краевого бюджета на эти цели даже собирались выделить деньги по программе «Краснодару - столичный облик». Но не успев начаться, реконструкция закончилась. Со здания сняли окна, разрушили часть перегородок и – тишина Программу свернули.

29 марта компания Сергея Галицкого направила в администрацию города предложение о заключении концессионного соглашения по восстановлению кинотеатра «Аврора». После мэр Краснодара Евгений Первышов подписал официальное постановление о возможности заключения этого важного документа.

Ранее бизнесмен пообещал, что не только само здание обретет приличный вид, но и территория рядом с «Авророй». Здесь высадят кусты и деревья, отремонтируют пешеходные переходы к кинотеатру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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