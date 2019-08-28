В Краснодаре реконструкция кинотеатра «Аврора» начнется через шесть-восемь месяцев

Губернатор Кубани и предприниматель обсудили развитие Краснодара, главной темой стала реконструкция краснодарского кинотеатра «Аврора».

Кондратьев, считает, что это знаковое учреждение снова должно стать визитной карточкой города. Завершения его реконструкции с нетерпением ожидают жители и гости кубанской столицы.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь. Особенно с нормативно-правовой базой, документами на землю под ним. Так как именно эти проблемы стали фактором, тормозящими процесс.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как рассказал Сергей Галицкий, обследование кинотеатра уже завершено. Сейчас доделывают документацию. Архитекторы разрабатывают проект реконструкции.

- Вопросы уладят и через шесть-восемь месяцев на «Авроре» уже начнутся внутренние строительные работы. Кинотеатр находится в ветхом состоянии. Но как заявил Галицкий, его команда нашла способ, как укрепить здание, не меняя внешнюю составляющую, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба края

Напомним, "Аврору", которая находится на главной улице Краснодара – Красной, закрыли на ремонт еще четыре года назад. Из краевого бюджета на эти цели даже собирались выделить деньги по программе «Краснодару - столичный облик». Но не успев начаться, реконструкция закончилась. Со здания сняли окна, разрушили часть перегородок и – тишина Программу свернули.

29 марта компания Сергея Галицкого направила в администрацию города предложение о заключении концессионного соглашения по восстановлению кинотеатра «Аврора». После мэр Краснодара Евгений Первышов подписал официальное постановление о возможности заключения этого важного документа.

Ранее бизнесмен пообещал, что не только само здание обретет приличный вид, но и территория рядом с «Авророй». Здесь высадят кусты и деревья, отремонтируют пешеходные переходы к кинотеатру.

ТАКЖЕ

«Как в лучших кинозалах мира»: Сергей Галицкий рассказал, какой будет краснодарская «Аврора»

«Аврора», которая находится на главной улице Краснодара – Красной, закрыли на ремонт еще четыре года назад. Из краевого бюджета на эти цели даже собирались выделить деньги по программе «Краснодару - столичный облик» (читайте далее)

Тина Канделаки о реконструкции кинотеатра «Аврора»: «Когда вы его Галицкому отдадите?»

Тина Канделаки 9 марта выступила в Краснодаре на бизнес-форуме «Точки роста». Своим подписчикам в Инстаграме она ответила на вопрос, какое место она считает визитной карточкой крайцентра (читайте далее)

Сергей Галицкий и мэрия Краснодара заключили соглашение по ремонту кинотеатра «Аврора»

29 марта - этот день краснодарцы могут отмечать в календаре красным. Компания Сергея Галицкого направила в администрацию города предложение о заключении концессионного соглашения по восстановлению кинотеатра «Аврора» (читать далее)