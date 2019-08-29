На Ставрополье микроавтобус сообщением Адлер-Владикавказ врезался в грузовик

В Ставропольском крае в Кочубеевском районе на 232 километре ФАД «Кавказ» 29 августа в 06:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ГИБДД по Ставропольскому краю

По предварительным данным, на трассе лоб в лоб столкнулись грузовик МАН «Тонар» и микроавтобус «Мерседес Спринтер» сообщением Адлер-Владикавказ. Они ехали в попутном направлении в сторону города Невинномысска по крайней левой полосе движения. Водитель маршрутного такси занимался частным извозом.

Фото: ГИБДД по Ставропольскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в автобусе было 23 человека из них 5 детей. Погибших в аварии нет. 17 человек доставили в центральную районную больницу Невинномысска, 3 человека госпитализировали.

- У водителя «Мерседеса» и пассажира переднего сидения врачи диагностировали серьезные травмы. Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности обоих водителей устанавливаются, - добавили управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.