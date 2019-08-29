В Адыгее оштрафовали мужчину за попытку продать древнюю серебряную чашу

Найти клад и разбогатеть в один миг – мечтает каждый. Но в современной жизни выкопать древний артефакт из земли и оставить его себе – это заработать судимость.

Житель Ставрополя Василий К. нашёл древнюю серебряную чашу с изображением «царя» на дне изделия. Редкой находке моментально нашелся покупатель, ее оценили в 15 тысяч долларов, а это – миллион рублей.

Энтузиаст отправился в Адыгею на «золотую» сделку. При встрече с московским "купцом" Василия повязали сотрудники республиканского ФСБ. Его обвинили в незаконном обороте археологических предметов и забрали историко-культурную ценность. А суд обязал выплатить 2000 рублей штрафа.

ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

По оценке экспертов, запрашиваемая ставропольцем цена за серебряную чашу вполне оправдана. С большой долей вероятности, по данным специалистов, чашу достали из древнего погребения, относящегося к поздней эпохи «железа» или к эпохе «раннего средневековья» приблизительно датируемо в рамках III-V вв.

- Изъятый предмет представляет собой серебряную чашу диаметром 15 сантиметров и высотой два сантиметра. По внутреннему периметру ёмкости идет геометрически-растительный орнамент, сделанный мастером торевтом (искусным в рельефной работе по металлу) при помощи штихеля – это такой режущий инструмент. Орнамент обрамляется к центу позолоченным кольцом, от которого отходят шесть позолоченных листков острыми концами к центру изделия. В центре – позолоченный портрет мужчины с бородой, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» эксперт по культурным ценностям управления министерства культуры России по ЮФО и СКФО, кандидат исторических наук Лазарь Голубев.

Такие портреты, детали одежды, головной убор и причёска характерны для древностей, относящихся к раннему этапу Иранской династии Сасанидов III-IVвв. На голове изображённого мужчины надета купальная корона, что говорит о высоком его статусе царевича. Иранские цари династии Сасанидов в отличие от царевичей и вассальных царей носили поверх «купольной» короны еще «башенную», с зубцами, и назывались «Царь – царей» (Шахиншах). Статусный предмет принадлежал крупному сарматскому вождю, которой нанес на бортик чаши свою родовую тамгу (прим. ред. – старинное: клеймо, знак). Такое изделие не могло быть предметом торга или импорта, она либо военный трофей, либо дипломатический подарок.

С внешней стороны бортика чаши нанесено изображение тамги (родовой или личный знак) в виде триквестора с валютными окончаниями на концах

По состоянию артефакта видно, что чаша долго была в обиходе, видны следы износа, нанесенные еще в древности. Но на предмете хорошо видны и современные механические повреждения, которые не являются следами реставрации.

- Царапины на чаше говорят о том, что при раскопках кургана применялась техника. На чаше изображение счесано, будто предмет волочили по жёсткой поверхности. Также отбит кольцевой поддон, хотя следы спайки есть, - пояснили «КП» - Кубань» специалисты экспертной группы по археологии Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Исследователи отметили, что серебряная чаша украдена из разграбленного погребального памятника археологии, расположенного в Северном Причерноморье включая Крым и Северный Кавказ. В это время на указанной территории доминировали ираноязычные племена сарматов. В пользу этого предположения говорит нанесенная на чашу сарматская родовая тамга.

Но житель Ставрополя Василий К. так и не признался, откуда у него историческая ценность. Он сначала говорил, что нашёл, а потом оправдывался, якобы кто-то отдал. А правоохранители отметили, что подробности могут помешать ходу дальнейшего следствия.

Эта тамга происходит от ираноязычных кочевников сарматов, пришедших в Северо-Восточное Причерноморье и Кавказ в середине II в. н.э. из Центральной Азии

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

- Мужчина привез серебряную чашу в Адыгею для оценки и продажи. Каких-либо документов, подтверждающих законное владение археологическим предметом, у него не было. В негосударственную часть Музейного фонда РФ данный предмет он не передавал, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ РФ по Адыгее.

Также в ведомстве добавили, что житель Ставрополя признан виновным по статье «Незаконный оборот археологических предметов».

Доказать, что чашу украли во время археологических работ, не удалось. Василий К. на суд не пришел, но отделался штрафом.

- Суд учел то, что мужчина впервые привлекался к административной ответственности. Также смягчающим ответственность фактом явилось признание вины и раскаяние. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с конфискацией археологического предмета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Майкопском городском суде.

Также по решению суда чашу передали на хранение в Национальный музей Адыгеи.