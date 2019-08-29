Пенсионерку, попавшую в СИЗО после оскорбления кубанского чиновника, хотели отправить в тюрьму

Суд в Москве наконец-то поставил точку в громком уголовном деле в отношении 66-летней пенсионерки Тамары Васильевой. После долгих разбирательств женщина осталась на свободе.

А началось все в 2015 году, когда Тамара Александровна поехала навестить свою сестру в поселок Кубанский Новопокровского района. А у той оказалась беда. Как дождь - так к дому не пройдешь из-за огромной лужи. Сколько ни обращалась сестра в администрацию сельского поселения, результата не было. Тогда Тамара Васильева решила помочь родственнице и записалась на прием к главе Андрею Борисовскому. Вот только при встрече в выражениях не скупилась и рассказала все, что думает о его компетентности. Чиновник обиделся на пенсионерку и написал на нее заявление об оскорблении.

Андрей Борисовский так сильно обиделся на пенсионерку, что подал на нее в суд. Фото: kubansk-sp.ru

Мировой судья судебного участка N 263 по Новопокровскому району рассмотрел дело, признал Тамару Васильеву виновной и оштрафовал ее на 7 тысяч рублей. Как рассказал «КП» - Кубань» адвокат Дмитрий Джулай, его доверительница в суде так и не получила копию приговора.

- Ей просто не разъяснили, куда перечислять штраф, а так бы она его давно оплатила. В итоге, вернулась домой в Москву, два года ее никто не беспокоил. А когда вновь собралась к сестре на Кубань, с поезда ее снял наряд полиции, заявив, что женщина в розыске, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Дмитрий Джулай.

Оказывается, за то, что она не оплатила судебный штраф, ее разыскивали приставы. Сутки пожилую женщину сначала продержали под стражей, а затем Басманный суд поменял ей наказание на заключение в СИЗО. К счастью, Мосгорсуд отменил это постановление и освободил Тамару Васильеву из-под стражи, поскольку решение об аресте не вызвано реальной необходимостью изоляции осужденной от общества.

Но о УФСИН по Москве все же заявил, что пенсионерке, как злостной уклонистке, надо заменить наказание на реальное лишение свободы.

УФСИН по Москве все же заявил, что пенсионерке, как злостной уклонистке, надо заменить наказание на реальное лишение свободы. Фото: Дмитрий ДЖУЛАЙ

- Представители ведомства считают, что женщина якобы два года скрывалась от исполнения приговора, - говорит Дмитрий Джулай.

Интересно и другое. Мало того, что решение о замене штрафа на ограничение свободы суд вынес, даже не вызвав бабулю на заседание, так еще и постановление отправили ей лишь спустя 5 пять месяцев.

Фрагмент из приговора Фото: Дмитрий ДЖУЛАЙ

В итоге мировой суд в Москве отказал ФСИН и не стала менять пенсионерке ограничение свободы на тюремный срок. Тамара Васильева отправилась домой. Но ей предстоит несколько месяцев регулярно приходить в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы отмечаться.

Кстати, от злосчастной лужи, из-за которой разгорелся скандал, Тамара Васильева вместе с сестрой избавились. Разумеется, за свой счет.

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