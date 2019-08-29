Задержанные участники перестрелки у Вишняковского рынка в Краснодаре пожаловались на пытки

Родственники участников перестрелки, которая произошла в ночь на 21 августа, у Вишняковского рынка, сообщили о пытках задержанных молодых людей. В социальных сетях распространилось сообщение отца одного из подозреваемых, в котором он рассказывает о том, что из сына выбивают показания.

Глава «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев сообщил, что все задержанные только чеченцы и их подвергают насилию. Общественный деятель объявил о формировании адвокатской группы, которая будет помогать задержанным.

К уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае обратился чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев. Он просит коллегу проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных и взять на контроль дальнейший ход дела.

- В социальных сетях распространяется информация о том, что в данном конфликте, который возник изначально из-за мелкой ссоры, также есть потерпевшие среди уроженцев Чечни. Так, со слов родственников, один из них получил ножевые ранения в спину, после чего и был произведен выстрел в нападавшего. Однако следствие пока этот факт не берет во внимание, утверждают родственники задержанных, - говорится в обращении Нухажиева.

Чеченский омбудсмен намерен обратиться к уполномоченному по правам человека в России, прокурору Краснодарского края. В ближайшее время в Краснодар также может отправиться делегация ОНК Чеченской республики для совместной работы с коллегами на месте.

По информации администрации Краснодара, конфликт возник на бытовой почве. В результате перестрелки погиб 27-летний уроженец Дагестана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Хулиганство, совершенное группой лиц». На сегодняшний день по подозрению в преступлениях задержаны четыре молодых человека.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось (читайте далее)

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Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчины сопротивления не оказали. Их доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. После этого появилось видео оперативной съемки, на которой сотрудник правоохранительных органов беседует с задержанными (подробности)