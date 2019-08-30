Куда сходить в Краснодаре в последний день лета

Лето уходит. Но последние его дни стоит провести с пользой – не надо сидеть дома и скучать у окна. Тем более, что в Краснодаре и на Кубани 30 и 31 августа пройдет очень много событий.

«Комсомолка» собрала все мероприятия, которые точно не стоит пропустить.

«Дворики с детьми»

Осень стремительно приближается! Каникулы заканчиваются, скоро ребятня снова сядет за парты и будет грызть гранит науки! Но время на отдых еще есть. И мы уже знаем, как провести последний день лета. Праздник, который пройдет в Краснодаре для всей семьи, еще долгое время потом будет греть воспоминаниями. Так что его ни в коем случае нельзя пропустить! В Краснодаре 31 августа ИНВИТРО организовывает праздник для всей семьи. Медицинская компания подготовила прекрасную анимационную программу для детей, а еще увлекательные конкурсы и крутые подарки!

Детворе точно понравится! Причем не только мальчишки и девчонки получат подарки, сюрпризы приготовлены и для взрослых.

Приходите 31 августа на аллею во дворе дома по улице Карякина, 22 с 12:00 до 14:00. Здесь приготовили настоящие проводы лета с ИНВИТРО.

Для детворы приготовят очень много разлеченийФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫСТАВКИ

В музее им Е. Д. Фелицына в последние дни лета открылась выставка «Удивительный мир планеты Земля». На ней представлены тропические бабочки и насекомые Юго-Восточной Азии, Африки, Центрально и Южной Америки, пауки, рептилии, моллюски и многие другие представители фауны. А также «застывшие» в камне раковины головоногих моллюсков различных форм и размеров, которые обитали на нашей земле миллионы лет назад. Всего в экспозиции более 500 экземпляров.

Выставка бабочек работает в музее Фелицына. Фото: музей Фелицына

Музей находится на ул. Гимназической, 67. Цена билетов: от 50 до 150 рублей.

31 августа, в последний день лета, открывается в Краснодаре выставка графики, живописи и авторских кукол «Кукольный бал». Здесь будет на что посмотреть не только детворе, но и взрослым.

Все куклы на выставке - авторскиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Работать выставка будет до 15 сентября. Так что если кто не успеет заглянуть к нам в последний день лета, мы ждем в другие даты, - рассказали в Выставочном зале Краснодара. - Для многих людей слово «кукла» ассоциируется с детской игрушкой. Но авторская кукла — это особый вид прикладного искусства. Такие куклы, создаются вручную и существуют в единичных экземплярах. Эти произведение искусства!

Всего в экспозиции более 60 работ мастеров из Краснодара, Анапы, Сочи и Ейска.

Выставка открывается по адресу: ул. Рашпилевская, 72. Цена билетов: 100-300 рублей.

А в этом же месте, только в зале рядом, тоже в последний день лета откроется еще одна выставка - «Древняя Греция. Тайны истории». На ней представят гравюры, которые изданы в середине XIX века римским Институтом археологической корреспонденции.

- Экспонаты, которые представлены на гравюрах - находятся в крупнейших мировых музеях, - пояснили в Выставочном зале. - А некоторые археологические находки со временем вообще бесследно исчезли. Билеты стоят от 150 до 250 рублей.

СПЕКТАКЛЬ

31 августа в 17:00 любителей балета ждет «Жизель». Спектакль о любви графа и крестьянки. Знатная особа выдает себя за бедняка, чтобы понравиться любимой Жизель. А когда правда раскрывается, девушка теряет рассудок и умирает. Цена билетов на балет вполне приемлемая – от 200 до 1000 рублей.

"Жизель" на краснодарской сцене. Фото: ТО "Премьера"

Балет будет идти на сцене Музыкального театра Краснодара, а когда он закончится, можно будет остановиться на площади перед театром и послушать совершенно бесплатно Кубанский духовой оркестр.

КОНЦЕРТЫ

В последний день лета в Краснодаре запускают променад-концерты, которые продлятся до 15 сентября.

- Цикл традиционных променад-концертов «Классика на Красной» снова в Краснодаре, - рассказывают в ТО «Премьера». - Перед публикой совершенно бесплатно будут выступать Кубанский духовой оркестр на площадке возле Музыкального театра. Концерт запланирован на 20:00 31 августа.

В Краснодаре 31 августа пройдет бесплатный концерт у Музыкального театра

31 августа в 20:00 на сцене Arena Hall, что находится в Краснодаре на улице Вишняковой, 2/10 пройдет концерт группы «АукцЫон». Коллектив основан Леонидом Федоровым еще в 1978 году. Сейчас они исполняют рок и авангардную музыку. За билеты на этот концерт придется отдать от 1800 до 5400 рублей.

Группа "АукцЫон" приедет в КраснодарФото: Олег ЗОЛОТО

СПОРТ

Любителям спорта тоже есть, куда сходить. Например, на турнир по смешанным боевым искусствам ACA 97. Он также пройдет в Краснодаре в последний день лета. Начнется в 19:00 в Баскет-холле.

Боец Евгений Гончаров. Фото: www.aca-mma.com

В бою схлестнутся Евгений Гончаров и Тони «Халк» Джонсон. Они будут сражаться за титул чемпиона в тяжелом весе. Также на ринг выйдут россиянин Мухамед Берхамов и Сиро Родригес из Бразилии; Азамат Керефов и Гога Шаматава – они оба из нашей страны; россиянин Юсуф Раисов и бразильянин Жоао Луис; Алексей Ефремов, который вступает от РФ и украинец Никола Дипчиков; Адлан Батаев и Мухамед Коков; Алексей Буторин и Евгений Егембердиев из Казахстана; Арби Агуев и Бруно Сантос из Бразилии; Муслим Магомедов и Илья Щеглов ; Рамазан Кишев и белорус Апти Бимарзаев; Насрудин Насрудинов и мексиканец Хорхе Гонзалез; Мурад Каламов и Ислам Мешев.

Цена билетов – от 600 до 30 000 рублей.

КСТАТИ

В Тихорецком районе пройдет гала-концерт

30 августа в 15:00 во Дворце культуры Тихорецка пройдет гала-концерт «Последний день лета».

- Молодые таланты порадуют зрителей весёлыми песнями и танцами, - рассказали в Организационно-методическом центре Тихорецкого района. – Этот концерт станет итогом проводимой в районе оздоровительной кампании среди учреждений культуры, а также станет известна лучшая агитбригада по пропаганде здорового образа жизни.