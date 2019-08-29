Конец алфавита: в краснодарскую школу набрали первый «Ш» класс

Еще недавно первый «Ф» в одной из краснодарских школ прославился на всю Россию, теперь и этот рекорд бит, а алфавит стремительно подходит к концу. 1 сентября в новую школу на улице Героя Аверкиева пойдет 1-й «Ш», в параллели уже 24 первых класса!

Новые районы выросли и заселились гораздо быстрее, чем появились учебные заведения, а потому родителям приходится брать школы буквально штурмом. В среднем на параллель приходится по шесть первых классов, но в действительности наблюдаются серьезные перекосы.

В 93-й школе, например, дошли до первого «Л», в 71-й - до «Р», а в новой школе на улице Байбакова - до «У», а на улице Героя Яцкова - до «Ф»!

Многим интересно, что же будет, когда закончатся все буквы алфавита. Судя по динамике, есть все шансы, что до этого дойдет уже через пару лет. Учителя, вздыхая, говорят, что после первого «Я» появится первый «А1», потом первый «Б1» и так далее.

Всего же, по данным департамента образования Краснодара, в 2019-2020 учебном году в городе сформировано 583 первых класса.

- В школу 1 сентября пойдут 18 тысяч 498 первоклашек, это на 1358 человек больше, чем в прошлом году. Во всех первых классах в среднем по 30-32 человека, - уточняют в профильном подразделении городской администрации.

А родители говорят, что в самой населенной школе, что на улице Героя Аверкиева, введут обучение в три смены, правда, третью смену (с 15 до 20 часов) называют «второй продленной», чтобы соблюсти формальности.

- Это ужасно, но ничего не поделаешь. Зато новая школа действительно хороша, там прекрасные условия, - замечают родители.

Несмотря на то, что в Краснодаре 1 сентября откроют свои двери две новые школы и два новых корпуса к уже существующим, в городе остро ощущается нехватка учебных заведений.

По данным разработчиков Генплана Краснодара, анализ социальной инфраструктуры города показал, что не хватает порядка 113 тысяч мест в школах и 88 тысяч - в детских садах.

- Общий показатель по общеобразовательным учреждениям в настоящее время составляет: сейчас работает 91 школа, а должно быть 166. Детских садов в настоящее время 171, а необходимо 430. Чуть лучше ситуация по поликлиникам - работает 61 поликлиника, а должно быть 75, - рассказал управляющий директор «НИИ перспективного градостроительства» Павел Спирин.

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