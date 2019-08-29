2019-08-29T17:10:21+03:00
Общество

Кусают как черти: краснодарцы жалуются на новый вид комаров

Как говорят исследователи, этих паразитов сейчас даже больше, чем обычных «пискунов»
Евгения СОРОКА
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Горожане жалуются на атаки кровососущихГорожане жалуются на атаки кровососущих
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Летом у жителей кубанской столицы от кровопийц и так спасу нет. А тут еще и новый вид объявился.

- С мужем уже не первую неделю замечаем около дома черных комаров. В отличие от обычных, их почти не слышно, но кусают они как черти. Порой на руке аж 5 следов оставляют! - жалуется краснодарка Тамара Орлова.

Ученые говорят, что в городе эти комары уже обжились, чувствуют себя как дома. По численности заморские даже превосходят.

- У нас есть обычные серо-коричневые «пискуны» и черный вид комаров с полосками на ножках и брюшке. Откуда прибыли они, сказать сложно, билет никто не показывал, - говорит биолог Вениамин Голубитченко.

Считается, что происходят они из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии. А на юге комарам раздолье из-за высокой влажности.

Что интересно, этот вид донимает краснодарцев большую часть года – начиная с мая и до глубокой осени. Отличаются от обычных комаров они и своим зверством. Если наш пискун надоедает жужжанием и долго выбирает момент, когда укусит свою жертву, то черные комары не церемонятся и жалят при любой удобной возможности.

- Это один из малярийных комаров. Заболевание это антропонозное, вызывается паразитами, которые передаются людям через укусы инфицированных самок, - добавляет Вениамин Голубитченко.

НА ЗАМЕТКУ

Атаковать комары (наши и заморские) будут до первых заморозков. Так что стоит быть начеку: использовать аэрозоли от комаров, закрывать окна на ночь или использовать москитные сетки.

В случае укуса неприятный зуд снимают 9%-й уксус, разведенный водой в пропорции 1:3 или любая спиртосодержащая настойка, будь то салициловая кислота или настойка валокордина.

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Жителей России напугали, что из-за увеличившейся популяции комаров, им может грозить заражение диковинными, казалось, инфекциями. Так, после масштабного исследования эпидемиологами на юге страны была выявлена пугающая тенденция: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии— переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Если зараженный комар укусит человека, смертоносная эпидемия может охватить весь регион (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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