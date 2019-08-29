Школам Краснодара дали имена героев

Депутаты Краснодара присвоили городским школам имена героев Великой Отечественной войны и тех, кто многое сделал для России.

- Школы нашего города будут носить имена лучших людей - Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации. В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска. Самое главное - что героев помнят и чтут, - сказала спикер краснодарского парламента Вера Галушко.

Имена получили 59 образовательных учреждений. Также в городе появятся бюсты прославленных российских и советских воинов: в скверах установят героев России Александра Аверкиева и Владимира Сарабеева, а в школах - героя Советского Союза Георгия Бочарникова и дважды героя Советского Союза Виктора Леонова.

БУДЬ В КУРСЕ

Эти школы теперь носят имена героев

№1 - Героя Советского Союза Евгении Рудневой;

№2 - погибшей в боях на «голубой линии» жительницы Краснодара Галины Бущик;

№4 - 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны;

№5 - Героя Советского Союза Василия Громакова;

№10 - 59-й гвардейской Краснознаменной Краматорской стрелковой дивизии;

№18 - Героя Советского Союза Анатолия Березового;

№19 - Героя Советского Союза Марины Расковой;

№20 - участника Великой Отечественной войны Павла Тюляева;

№22 - Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева;

№23 - Героя Советского Союза Николая Жугана;

№25 - Героя Советского Союза Петра Гаврилова;

№29 - погибшего в Афганистане выпускника школы Игоря Рысьева;

№34 - Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка ордена Суворова;

№35 - Героя Советского Союза Евгения Костылева;

№36 - Екатерининской гимназии, которым учебное заведение было наименовано в честь Екатерины II в. 1898 году;

№37 - Героя Советского Союза Алексея Леженина;

№38 - Героя Советского Союза Татьяны Макаровой;

№39 - Героя Советского Союза Валерия Чкалова;

№40 - участника Великой Отечественной войны, бывшего директора гимназии Виктора Буглакова;

№41 - командира 8-й мотострелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригады Михаила Шемякина;

№43 - Героя Советского Союза Цезаря Куникова;

№44 - фронтовика, педагога Михаила Тальского;

№46 - Героя Советского Союза Георгия Невкипелова;

№47 - Героя Советского Союза Ивана Тушева;

№49 - Героя Советского Союза Михаила Вишневского;

№50 - участницы Великой Отечественной войны, педагога школы Нины Фурсовой;

№51 - Аркадия Гайдара;

№52 - Героя Советского Союза Якова Кобзаря;

№53 - Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной;

№54 - батальонного комиссара, инструктора политотдела 75-й стрелковой дивизии Василия Коцаренко;

№55 - Героя Советского Союза Степана Передерия;

№57 - Героя Советского Союза Александра Назаренко;

№60 - российского и советского воина Николая Кириченко;

№61 - Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко;

№62 - советского воина, участника Великой Отечественной войны Николая Бугаец;

№63 - Героя Советского Союза Федора Толбухина;

№64 - погибшего в Афганистане выпускника лицея Вадима Миронова;

№67 - Героя Советского Союза Евгения Савицкого;

№68 - героев-танкистов;

№69 - погибшего в Афганистане жителя Краснодара Сергея Пахно;

№70 - Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко;

№71 - советского писателя и поэта Константина Симонова;

№74 - участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Краснодара Виктора Васильченко;

№75 - Героя Советского Союза Степана Бреуса;

№79 - Героя Советского Союза Семена Кокоры;

№80 - Героя Советского Союза Анатолия Серова;

№81 - Защитников Пашковской переправы;

№82 - 30-й Иркутской Дивизии;

№83 - Героя Советского Союза Евгении Жигуленко;

№85 - погибшего в Афганистане Валерия Иванкина;

№86 - погибшего в Чеченской Республике выпускника школы Сергея Хрычева;

№87 - Героя Советского Союза Емельяна Герасименко;

№88 - Героя Советского Союза Андрея Чернова;

№90 - Героя РФ Вячеслава Евскина;

№92 - Героя РФ Александра Аверкиева;

№93 - участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Краснодара Кронида Обойщикова;

№94 - Героя Советского Союза Ивана Рослого;

№95 - Героя Советского Союза Ивана Романенко;

№96 - Героя Российской Федерации Владислава Посадского.