Школам Краснодара дали имена героев
Депутаты Краснодара присвоили городским школам имена героев Великой Отечественной войны и тех, кто многое сделал для России.
- Школы нашего города будут носить имена лучших людей - Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации. В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска. Самое главное - что героев помнят и чтут, - сказала спикер краснодарского парламента Вера Галушко.
Имена получили 59 образовательных учреждений. Также в городе появятся бюсты прославленных российских и советских воинов: в скверах установят героев России Александра Аверкиева и Владимира Сарабеева, а в школах - героя Советского Союза Георгия Бочарникова и дважды героя Советского Союза Виктора Леонова.
БУДЬ В КУРСЕ
Эти школы теперь носят имена героев
№1 - Героя Советского Союза Евгении Рудневой;
№2 - погибшей в боях на «голубой линии» жительницы Краснодара Галины Бущик;
№4 - 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны;
№5 - Героя Советского Союза Василия Громакова;
№10 - 59-й гвардейской Краснознаменной Краматорской стрелковой дивизии;
№18 - Героя Советского Союза Анатолия Березового;
№19 - Героя Советского Союза Марины Расковой;
№20 - участника Великой Отечественной войны Павла Тюляева;
№22 - Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева;
№23 - Героя Советского Союза Николая Жугана;
№25 - Героя Советского Союза Петра Гаврилова;
№29 - погибшего в Афганистане выпускника школы Игоря Рысьева;
№34 - Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка ордена Суворова;
№35 - Героя Советского Союза Евгения Костылева;
№36 - Екатерининской гимназии, которым учебное заведение было наименовано в честь Екатерины II в. 1898 году;
№37 - Героя Советского Союза Алексея Леженина;
№38 - Героя Советского Союза Татьяны Макаровой;
№39 - Героя Советского Союза Валерия Чкалова;
№40 - участника Великой Отечественной войны, бывшего директора гимназии Виктора Буглакова;
№41 - командира 8-й мотострелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригады Михаила Шемякина;
№43 - Героя Советского Союза Цезаря Куникова;
№44 - фронтовика, педагога Михаила Тальского;
№46 - Героя Советского Союза Георгия Невкипелова;
№47 - Героя Советского Союза Ивана Тушева;
№49 - Героя Советского Союза Михаила Вишневского;
№50 - участницы Великой Отечественной войны, педагога школы Нины Фурсовой;
№51 - Аркадия Гайдара;
№52 - Героя Советского Союза Якова Кобзаря;
№53 - Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной;
№54 - батальонного комиссара, инструктора политотдела 75-й стрелковой дивизии Василия Коцаренко;
№55 - Героя Советского Союза Степана Передерия;
№57 - Героя Советского Союза Александра Назаренко;
№60 - российского и советского воина Николая Кириченко;
№61 - Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко;
№62 - советского воина, участника Великой Отечественной войны Николая Бугаец;
№63 - Героя Советского Союза Федора Толбухина;
№64 - погибшего в Афганистане выпускника лицея Вадима Миронова;
№67 - Героя Советского Союза Евгения Савицкого;
№68 - героев-танкистов;
№69 - погибшего в Афганистане жителя Краснодара Сергея Пахно;
№70 - Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко;
№71 - советского писателя и поэта Константина Симонова;
№74 - участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Краснодара Виктора Васильченко;
№75 - Героя Советского Союза Степана Бреуса;
№79 - Героя Советского Союза Семена Кокоры;
№80 - Героя Советского Союза Анатолия Серова;
№81 - Защитников Пашковской переправы;
№82 - 30-й Иркутской Дивизии;
№83 - Героя Советского Союза Евгении Жигуленко;
№85 - погибшего в Афганистане Валерия Иванкина;
№86 - погибшего в Чеченской Республике выпускника школы Сергея Хрычева;
№87 - Героя Советского Союза Емельяна Герасименко;
№88 - Героя Советского Союза Андрея Чернова;
№90 - Героя РФ Вячеслава Евскина;
№92 - Героя РФ Александра Аверкиева;
№93 - участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Краснодара Кронида Обойщикова;
№94 - Героя Советского Союза Ивана Рослого;
№95 - Героя Советского Союза Ивана Романенко;
№96 - Героя Российской Федерации Владислава Посадского.
ИСТОЧНИК KP.RU