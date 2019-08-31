2019-08-31T10:14:08+03:00
Общество

19-летняя рэперша взорвала соцсети песней о Краснодарском крае

Виктория Пузикова уж не первый год снимает видео, которые сносят крышу, но этот ролик стал самым обсуждаемым [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Девушка сочиняет рэп в свободное время. Фото: instagram.com/p_upokДевушка сочиняет рэп в свободное время. Фото: instagram.com/p_upok
Изменить размер текста:

Настоящий мастер-класс о том, как правильно создавать вирусную рекламу, может дать 19-летняя рэперша Виктория Пузикова, которая выпускает свои хиты под псевдонимом «MC P_upok». Девушка родом из Тимашевска. На своей странице в Инстаграм она представляется комиком, правда, в интернете она более известна как гуру монтажа. Какое бы видео Виктория не выпустила, оно тут же набирает десятки тысяч просмотров.

Все свои ролики Виктория снимает на зеленом фоне. Во время монтажа накладывает различные эффекты и таким образом делает видео запоминающимся. К каждому ролику она подходит креативно. Например, чтобы прорекламировать фитнес-студию она примерила забавный костюм толстушки и зачитала рэп прямо в тренажерном зале. А в другом ролике она сравнила кроссовки с морковками и показала необычные способы их применения.

Кроссовки как Морковки Видео: instagram.com/p_upok.

Но один из самых обсуждаемых роликов за последнее время - гимн Кубани. Лейтмотив видео - известный слоган «Если есть на свете рай, это Краснодарский край!»

Рэп о Краснодарском крае Видео: instagram.com/p_upok.

В своей песне она иронично обыгрывает символы, с которыми ассоциируется регион: кукуруза на пляже, «золотистые поля», «бескрайние моря». При этом рэп девушка читает в красной черкеске и папахе, катаясь на дельфине, прогуливаясь по набережной, плавая в море. Но самый запоминающий момент, когда Виктория скачет на лошади.

На создание видео ушло несколько часов монтажа. Но оно того стоило. В социальных сетях ролик приняли на ура. Буквально за два дня его посмотрели 40 тысяч человек. Большинство посмотревших уверены - это лучшая реклама Кубани. Стоит сказать, что сейчас за творчеством девушки следят почти 20 тысяч человек и почти все уверены, что она - маркетолог от Бога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
В Краснодаре бойцы Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске жителя Ставрополья
На сочинском пляже ОМОН взорвал найденный снаряд времен войны
В Темрюке 6-летней девочке ампутировали часть пальца после катания на горке
Температура воды в Черном море 31 августа 2019 года: Холоднее всего купаться в Анапе
Пьяный мужчина устроил дебош в сочинском супермаркете
В Новороссийске мужчина выжил после удара топором по голове
Погода в Краснодарском крае 31 августа-1 сентября 2019: Местами похолодает до +7 градусов
В Краснодаре начал работу Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
В Краснодаре будут судить 17-летнего наркоторговца
Кубанские школьники будут проходить раннюю профориентацию
Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство
Краснодарцев приглашают на субботник
На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей
На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки
Краски моря зазвучат в «Орлёнке»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»
Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом
В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей
В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому
В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады
В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию
В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»