19-летняя рэперша взорвала соцсети песней о Краснодарском крае

Настоящий мастер-класс о том, как правильно создавать вирусную рекламу, может дать 19-летняя рэперша Виктория Пузикова, которая выпускает свои хиты под псевдонимом «MC P_upok». Девушка родом из Тимашевска. На своей странице в Инстаграм она представляется комиком, правда, в интернете она более известна как гуру монтажа. Какое бы видео Виктория не выпустила, оно тут же набирает десятки тысяч просмотров.

Все свои ролики Виктория снимает на зеленом фоне. Во время монтажа накладывает различные эффекты и таким образом делает видео запоминающимся. К каждому ролику она подходит креативно. Например, чтобы прорекламировать фитнес-студию она примерила забавный костюм толстушки и зачитала рэп прямо в тренажерном зале. А в другом ролике она сравнила кроссовки с морковками и показала необычные способы их применения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729207" frameborder="0"></iframe> Кроссовки как Морковки Видео: instagram.com/p_upok.

Но один из самых обсуждаемых роликов за последнее время - гимн Кубани. Лейтмотив видео - известный слоган «Если есть на свете рай, это Краснодарский край!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729205" frameborder="0"></iframe> Рэп о Краснодарском крае Видео: instagram.com/p_upok.

В своей песне она иронично обыгрывает символы, с которыми ассоциируется регион: кукуруза на пляже, «золотистые поля», «бескрайние моря». При этом рэп девушка читает в красной черкеске и папахе, катаясь на дельфине, прогуливаясь по набережной, плавая в море. Но самый запоминающий момент, когда Виктория скачет на лошади.

На создание видео ушло несколько часов монтажа. Но оно того стоило. В социальных сетях ролик приняли на ура. Буквально за два дня его посмотрели 40 тысяч человек. Большинство посмотревших уверены - это лучшая реклама Кубани. Стоит сказать, что сейчас за творчеством девушки следят почти 20 тысяч человек и почти все уверены, что она - маркетолог от Бога.