Урал - Краснодар. Прогноз и ставки на матч 8 тура РПЛ 1 сентября

Последний тур перед паузой на матчи сборных «Краснодар» проводит на выезде. 1 сентября «быки» сыграют с «Уралом», который нестабилен, но очень опасен. «Краснодар» идет в группе лидеров и имеет в активе 14 очков, «Урал» отстает на 4 балла и занимает восьмое место.

Прогноз и ставки на матч Урал – Краснодар 1 сентября

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу гостей – 1,95, на ничью – 3,6, на победу «Урала» - 3,9.

Прогноз «КП» - «Краснодар» одержит победу в выездном матче против «Урала»

История встреч

«Краснодар» с «Уралом» встречались 17 раз, в том числе 12 раз в Премьер-лиге, 4 раза в ФНЛ и однажды в Кубке России. Общий перевес на стороне «быков» – 7 побед, 6 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 29:18. В последних трех матчах краснодарцы неизменно побеждали. Предыдущая встреча соперников состоялась в Краснодаре 2 декабря 2018 года – «горожане» победили 2:0, голы на счету Сулейманова и Игнатьева.

Форма команд

«Краснодар» выдал ударное начало сезона, показал отличный старт в РПЛ и прошел «Порту» в Лиге Чемпионов. Но травмы лидеров и тяжелые поражения от «Олимпиакоса» смазали резкий рывок «горожан». Команда Мурада Мусаева на днях узнала соперников по Лиге Европы и очень ждет паузы на игры сборных, чтобы дать игрокам возможность восстановиться и перевести дух после плотного графика. Очень важно для «Краснодара» закончить этот сложный отрезок победой.

«Урал» после двух побед на старте сезона не знал побед в четырех играх подряд. Неудачная серия прервалась в предыдущем туре, когда команда Дмитрия Парфенова обыграла на домашней арене «Сочи» со счетом 3:1.