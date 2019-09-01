Обзор матча Урал – Краснодар 1 сентября 2019 – 2:4. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 3:2 на выезде и вернул себе лидерство в РПЛ после восьми туров. В первом тайме команды забили три мяча. На гол Скопинцева «шмели» ответили точным ударом Бавина, а в концовке игрового отрезка отличился Ари.

Во втором тайме «Урал» прибавил и сравнял счет после блестящего удара Эль-Кабира, а третий мяч в составе «Краснодара» забил воспитанник клубной академии Уткин.

Обзор матча Урал – Краснодар 1 сентября

«Краснодар» серьезно изменил состав после игры Лиги Чемпионов с «Олимпиакосом». Место в воротах занял Сафонов, с первых минут вышли Скопинцев и Ари, который получил капитанскую повязку. Сулейманов и Мартынович из-за травм игру пропускали.

Урал - Краснодар. 0:1. Дмитрий Скопинцев, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 0:1. Дмитрий Скопинцев

Тем не менее, именно «Краснодар» с первых минут играл по-хозяйски на поле «Екатеринбург-Арены». «Урал» старался не отсиживаться в обороне, но давление южан было сильным. «Быки» комбинировали и регулярно входили в штрафную.

На 19-й минуте быстрое движение мяча обеспечили Олссон, Вандерсон и Ари, в результате он дошел до Скопинцева, который расстрелял ворота Годзюра с близкой дистанции. Вратарь даже не успел выпрыгнуть в угол.

Урал - Краснодар. 1:1. Юрий Бавин, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 1:1. Юрий Бавин

«Урал» смог очень быстро восстановить равенство в счете. На это ушло две минуты. Передачу Димитрова из глубины поля нашел головой Бавин, который перевел мяч в угол ворот Сафонова, не оставив голкиперу шансов.

При счете 1:1 игра раскрылась, обе команды играли в зрелищный футбол, но преимущество «Краснодара» сохранялось. Реальный шанс был у Вандерсона, который без помех бил от 11-метровой отметки, но Годзюр был великолепен в эпизоде. А на 37-й минуте Ари и Олссон вывели «Краснодар» вперед – 2:1.

«Урал» ответил дальним неточным выстрелом Бикфалви и ударом Панюкова головой, который пришелся выше ворот.

Урал - Краснодар. 1:2. Ари, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Гол Ари в ворота Урала - 1:2

Дмитрий Парфенов провел первую замену уже в перерыве. На поле вместо Панюкова появился Ильин. «Урал» с первых минут стал больше атаковать, «Краснодар» же пытался играть по счету. Идеальный момент имел Августиняк, оставшийся один на линии вратарской, но мяч после его удара пролетел мимо штанги.

Чуть позже «Урал» из-за травмы потерял активного Бикфалви, вместо него появился Эль-Кабир. Отсутствие лидера не сильно сказалось на игре «шмелей». Хозяева продолжали компактно обороняться и неплохо атаковать. Пока «Краснодар» готовился выпустить в игру Игнатьева и Уткина, чтобы освежить атакующую группу игроков, Эль-Кабир смог сравнять счет. Форвард получил мяч на фланге, вошел в штрафную и потрясающим обводящим ударом огорчил Сафонова – 2:2.

Замены краснодарцы провели уже при равном счете. И они сработали. На 80-й минуте Игнатьев обокрал Арояна на фланге и прострелил вдоль штрафной, где до мяча добрался Уткин и вывел «Краснодар» вперед.

Урал - Краснодар. 2:2. Отман Эль-Кабир, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 2:2. Отман Эль-Кабир

А через две минуты Вандерсон здорово вошел в штрафную и прицельно пробил под перекладину – 4:2. Времени на то, чтобы вернуться в игру у «Урала» уже не оставалось.

Урал - Краснодар. 2:3. Даниил Уткин, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 2:3. Даниил Уткин

ОБЗОР МАТЧА

Урал - Краснодар. 2:4. Вандерсон, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 2:4. Вандерсон

Итоговый счет и голы

Урал – Краснодар 2:4 (1:2). Голы: Бавин, 22, Эль Кабир, 68 - Скопинцев, 19, Ари, 38, Уткин, 80, Вандерсон, 82.

Статистика игроков

Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бикфалви (Эль-Кабир, 56), Бумаль, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

Краснодар: Сафонов, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон (Уткин, 70), Вилена, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

Предупреждения: Бумаль, 82 - Олссон, 59, Петров, 90.

1 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена». 18 388 зрителей.